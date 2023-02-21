В «Укрпочте» украинцам выдают бракованные LED-лампы: какие шансы наткнутся на неисправный экземпляр

Светодиодные лампы, которые украинцы получают в отделениях «Укрпочты» в обмен на свои старые лампы накаливания, могут оказаться бракованными. Однако вероятность брака очень низкая – менее 2%. Об этом рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Глава «Укрпочты» пояснил, что в случае обнаружения гражданином неисправности в работе одной или нескольких ламп он может обратиться в отделение и совершить повторный обмен. Но такие случаи – большая редкость. Ведь большинство LED-ламп, предоставленных компаниями-партнерами, полностью исправные.

По словам Смелянского, лампы, которые раздают украинцам по государственной программе обмена, предоставляются компаниями Osram и Philips. С этими производителями «Укрпочта» подписала меморандум, согласно которому и проходят поставки продукции. Лампы доставляются со складов поставщиков за границей и сопровождаются всей необходимой документацией. В частности, все лампы имеют сертификат качества европейского образца. Но даже сертифицированная компания не может гарантировать идеального качества каждого экземпляра своей продукции.

Также в «Укрпочте» объяснили, как отчитываются перед спонсорами программы за светодиодные лампы, полученные от производителей. Поскольку инициатором этого проекта является Министерство экономики Украины, а «Укрпочта» выступает лишь в роли технического партнера, то, согласно постановлению Кабмина №153, отчитывается почтовый оператор именно перед Минэкономики. А донести всю необходимую информацию о поставках донорам программы обязано уже само Министерство.

Напомним, что по государственной программе обмена ламп украинцы могут получить по 5 LED-ламп взамен своих старых ламп накаливания. Для этого нужно зарегистрироваться на обмен в приложении «Дия», выбрав отделение «Укрпочты», куда гражданину будет удобнее всего обратиться. Также украинцы могут прийти в отделение почтового оператора без регистрации и получить свои лампы, предъявив паспорт и идентификационный код.

На сегодняшний день украинцы уже получили бесплатно 5 млн энергосберегающих ламп. То есть услугами государственной программы воспользовалось не менее 1 млн граждан.