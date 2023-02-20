Весна відкриє двері в нове життя: астрологи розповіли, як впоратися з наступаючими змінами

Астрологічний новий рік, що почнеться в березні із входження Сонця в сузір’я Овена, принесе майже всім знакам кардинальні зміни. У деяких представників зодіаку життя фактично перевернеться «з ніг на голову». Щоб підлаштуватися під нові обставин їм доведеться докласти зусиль, проявити всю свою сміливість та рішучість. Астрологи розповіли, як пережити цей складний період представникам кожного із зодіакальних знаків.

Овен

Уродженцям знаку радять зайнятися духовними практиками. Овенам варто замислитися, який аспект своєї особистості вони хочуть розвинути, та сконцентруватися на ньому. Зараз це саме те, що потрібно.

Тілець

Тільцям у березні захочеться позбутися всього зайвого та очистити свою свідомість. Найкращий спосіб зробити це – прибрати вдома, викидаючи непотрібні речі. Так само можна вчинити й зі знайомими, які вже давно приносять в життя Тільців лише негативні емоції.

Близнюки

Близнюкам краще сконцентруватися на своїй професійній діяльності. Зокрема поспостерігати за людьми, які добре роблять свою роботу, та взяти їх за зразок.

Рак

Страх перед невідомим часом паралізує. Тож на порозі нового життєвого етапу Ракам радять підготувати себе до всіх можливих поворотів долі. Лише тоді можна починати діяти.

Лев

Леви не цінують власний досвід та вміння, а тому побоюються майбутніх змін. Однак їм варто усвідомити, що вони вже давно готові до нових звершень і рішуче зустрітися зі своїми страхами.

Діва

Вибрати собі приклад для наслідування, свого роду ментора, дуже непросто. Дівам доведеться визначитися в якому напрямку вони хочуть рухатися далі та знайти людину, яка допоможе їм не схибити на цьому шляху.

Терези

У березні Терезам доведеться зайнятися власними проблемами, зокрема попрацювати над невпевненістю та чутливістю до критики. Тут найкраще допоможе досвідчений психолог, який раз і назавжди звільнить представників знаку від необхідності миритися з власними слабкостями.

Скорпіон

Приділяти увагу своєму хобі потрібно завжди. Та у березні для Скорпіонів це стане просто необхідністю. Таким чином вони зможуть відволіктися від поточних справ і навіть знайти вирішення для деяких своїх проблем.

Стрілець

«Досить шукати сенс життя!», – кажуть астрологи Стрільцям. Адже все набагато простіше, ніж здається. Представникам знаку пора припинити аналізувати своє минуле і майбутнє. Натомість зайнятися тим, до чого лежить душа, без очікувань та конкретних планів.

Козеріг

Останні кілька місяців були перенасичені подіями. Козерогам пора зупинися та трохи побути наодинці із собою. Їм радять облаштувати дім, зайнятися стосунками з родиною, а перипетії професійного життя відкласти на потім.

Водолій

Щирість – це саме та риса, над якою Водоліям потрібно попрацювати. Робити добрі справи за покликом серця і відкривати свою душу іншим людям зовсім непросто. Але це саме те, що може витягнути уродженців знаку із круговороту подій, що часом доводить їх до божевілля.

Риби

Позбутися усього зайвого, викинути старі речі, попрощатися з токсичними людьми – ось головні завдання для Риб на березень. Як тільки вони почнуть виконувати ці здавалось би нескладні завдання, одразу відчують полегшення. У Риб з’явиться енергія для нових звершень, а життя наповниться радістю і позитивними емоціями.