Новая почта изменила правила отправки посылок

«Новая почта» упростила условия отправки посылок через почтоматы. Теперь перед размещением в ячейке их можно даже не упаковывать. Правда, за это придется немного доплатить.

Отправляя посылку без упаковки клиенты «Новой почты» должны будут добавить к стоимости отправки еще 15 грн. Это символическая плата, в которую входит все необходимое для упаковки посылки, включая коробку, пакет, пузырчатую пленку, скотч и т.д. При этом за конверт платить не придется.

Упаковка посылок будет происходить прямо у почтомата, чтобы они не потерялись и не перепутались по дороге в отделение. О наличии в почтомате незапакованных посылок курьер будет проинформирован заранее.

Несмотря на то, что об упаковке посылок в почтомат украинцам волноваться больше не нужно, соблюдать требования касательно их размера и веса все же необходимо. Посылка должна легко помещаться в ячейку почтомата и весить не более 20 кг.

Как отправить посылку через почтомат «Новой почты»

Чтобы отправить посылку самостоятельно с помощью почтомата, нужно:

открыть мобильное приложение «Новой почты»;

перейти в раздел «Создать посылку»;

выбрать населенный пункт и почтомат, откуда будет совершена отправка;

указать пункт назначения – адрес, номер отделения или почтомат получателя;

создать электронную накладную (на этом этапе можно выбрать новую услугу «Упаковка»);

добраться до почтомата, открыть накладную и нажать на кнопку «Открыть ячейку»;

положить посылку в ячейку (в одной ячейке можно разместить только одну посылку);

в приложении подтвердить, что посылка в ячейке и закрыть ячейку.

Напомним, что через почтомат нельзя отправлять определенные виды посылок. К ним относятся: ценные бумаги, деньги, животные, насекомые, лекарства и продукты питания со сроком годности менее 5 суток, а также хранящиеся при определенной температуре. Также нельзя отправлять запрещенные законом товары, как например наркотики или оружие.