Індексації бути: в Кабміні готують рішення щодо березневого підвищення пенсій

В березні в Україні проведуть щорічну індексацію або «осучаснення» пенсійних виплат. Відповідне рішення вже найближчим часом винесуть на розгляд уряду. Про це повідомила прес служба Міністерства соціальної політики України.

Індексація пенсій, передбачена пенсійним законодавством України, цьогоріч збільшить пенсії українців майже на чверть. Таке суттєве підвищення виплат пов’язане з рекордною інфляцією в Україні, яка у 2023 році сягнула ледь не 30%. А оскільки показник інфляції, разом відсотком зростання зарплат за останні 3 роки, входить до формули індексації, то він суттєво впливає на розрахунок суми підвишки.

За попередніми підрахунками Міністерства соцполітики, виплати українським пенсіонерам з 1 березня підвищать на 24%. Хоча цю цифру поки що не можна вважати остаточною. Варто також зауважити, що підвишку будуть обчислювати грунтуючись лише на розрахунковому розмірі пенсій українців. Тобто доплати за додатковий стаж, вікові надбавки тощо підчас індексації враховувати не будуть.

Таким чином українці з мінімальною розрахунковою пенсією в розмірі 2093 грн отримають підвишку близько 500 грн. Якщо ж «гола» пенсія без надбавок дотягує до 4 тис. грн, індексація збільшить її майже на 1 тис. грн, і т.д.

Правду кажучи, індексація пенсій українців у 2023 році до останнього моменту була під питанням. Та й зараз, поки Кабмін не схвалив відповідне рішення, її розмір чи інші деталі ще можуть змінити. Адже бюджет країни зараз майже на третину фінансується завдяки допомозі країн-партнерів і грошей на підвищення виплат бюджетникам не так вже й багато.

Проте в уряді вирішили, що пенсіонерам просто необхідна фінансова підтримка у зв’язку з катастрофічним зростанням цін. В той самий час всі інші бюджетні виплати, як то мінімальна заробітна плата чи прожитковий мінімум, у 2023 році підвищувати не будуть.