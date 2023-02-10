Украинский рынок труда стремительно восстанавливается: каких вакансий стало больше в январе

В Украине впервые с начала полномасштабной войны количество вакансий достигло почти 60 тысяч. Положительная тенденция на отечественном рынке труда наметилась еще в октябре 2022 года, когда число предложений на кадровых порталах страны резко увеличилось до 56,7 тыс. Однако январское исследование ресурса по поиску работы Work.ua продемонстрировало, что украинский рынок труда таки приходит в себя после почти годовой «депрессии».

За последние месяцы количество вакансий в Украине выросло в среднем на 10%. Причем наиболее положительная динамика наблюдалась в следующих регионах:

Кировоградская область (+18%);

Сумская область (+19%);

Харьковская область (+20%);

Хмельницкая область (+23%);

Одеская область (+26%).

В этих городах количество вакансий на сегодняшний день составляет 50-60% от довоенного уровня.

При этом по общему количеству предложений от работодателей лидирует Киев и Киевская область – 17,8 тыс. вакансий. Второе место занимает Львовская область – почти 6,4 тыс. Также в пятерку лидеров по количеству открытых вакансий вошли Днепропетровская (5,5 тыс.), Одесская (4 тыс.) и Ивано-Франковская (1,9 тыс.) области.

Что же касается отраслей, где спрос на работников вырос больше всего, то ими стали:

спорт, красота и фитнес – плюс 19%;

HR и управление персоналом – 21%;

недвижимость – 22%;

бухгалтерия и аудит – прирост в 24%;

сельское хозяйство и агробизнес – 33%.

Среди специалистов по состоянию на январь 2023 года больше всего вырос спрос на прорабов и менеджеров сетей магазинов – на 78% и 74% соответственно. Также чаще стали искать SMM-щиков – количество вакансий выросло на 66%, и механизаторов – на 57%. В топе остались менеджеры по продажам, бухгалтеры, продавцы-консультанты, повара и водители.

Несмотря на рост количества вакансий в Украине, граждан, которые с началом войны остались без работы, все же больше. Поэтому конкуренция среди кандидатов достаточно большая, особенно в Киевской, Харьковской, Одесской, Запорожской и Винницкой областях. Тем временем в западном регионе, в частности в Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях, бороться за вакансии соискателям почти не приходится. Ведь там рынок труда начал восстанавливаться раньше и более быстрыми темпами.