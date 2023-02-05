Пора покупать новый смартфон: эксперты назвали топ-5 признаков, что вашему гаджету осталось недолго

Современные смартфоны обычно рассчитаны на 2-4 года пользования. А дальше гаджет начинает «барахлить», чем фактически намекает своему владельцу, что пора его заменить. Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, что вашему телефону осталось недолго и пора подобрать себе новую, более современную модель.

1. Проблемы с батареей

Аккумулятор смартфона имеет определенное время службы. Если он быстро разряжается, а процесс зарядки длиться дольше, чем обычно – это значит, что батарея доживает свои последние дни.

Конечно можно заменить аккумулятор на новый. Но он будет «не родным», а потому продлит жизнь вашего смартфона на очень короткий промежуток времени. Поэтому иногда логичнее приобрести новое устройство, вместо того чтобы тратить немалую сумму на ремонт.

2. Не хватает памяти

Эта проблема рано или поздно возникает у большинства смартфонов. Иногда устранение лишних программ и файлов помогает. Но обычно чистка памяти дает временный эффект. В этом случае владельцу не остается ничего другого, как приобрести себе новый гаджет.

3. Телефон «зависает»

Если смартфон очень долго загружает приложения или начинает тормозить даже при совершении звонка – его точно пора менять. Пользование устройством с такими проблемами станет для владельца настоящим мучением. Телефон просто устарел и, обладая низкой производительностью, просто не в состоянии справиться с современными программами.

4. Не обновляется операционная система

На большинстве смартфонов программное обеспечение обновляется каждый месяц. Благодаря этому улучшается их общая работа и увеличивается количество доступных функций.

Если же ваш телефон перестал принимать обновления – это тревожный звоночек. Причиной может быть банальное отсутствие свободной памяти, но, скорее всего, устройство просто устарело. В этом случае стоит приобрести более новую модель, которая «потянет» последние обновления разработчика.

5. Поломка камеры

Камера – едва ли не самый дорогой элемент любого смартфона. Если она сломалась, дешевле приобрести новое устройство, чем пытаться заменить камеру.

К тому же на современных смартфонах, даже бюджетного сегмента, сейчас гораздо более мощные камеры, чем на старых моделях. Так что лучше отбросить сентиментальные чувства к любимому гаджету и приобрести себе новый.