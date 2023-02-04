Часть украинцев сможет выйти на пенсию в 50 лет да еще и с немалой надбавкой: кто счастливчик

В Украине некоторые граждане имеют право выйти на заслуженный отдых на 10 лет раньше. Они могут оформить себе пенсию в 50 лет и получить ежемесячную доплату в размере 700 грн. Для кого из украинцев действуют особые условия выхода на пенсию?

Стать пенсионером в 50 лет в Украине могут женщины, имеющие пятерых или более детей, которых воспитывали, по крайней мере, до 6-летнего возраста. Помимо досрочного выхода на пенсию они также получают доплату в размере 35% от прожиточного минимума, в качестве надбавки за особые заслуги перед страной.

Учитывая, что с декабря 2022 года прожиточный минимум в Украине составляет 2093 грн, то надбавка для многодетных матерей составляет 732,22 грн. Эту сумму выплачивают дополнительно к каждой пенсии.

Однако есть один нюанс, который может не позволить некоторым многодетным матерям выйти на пенсию в 50-т. Будущая пенсионерка должна иметь не менее 15 лет трудового стажа. Это условие обязательно. Если женщина не успела официально отработать 15 лет до достижения 50-летнего возраста, сможет выйти на пенсию только когда выполнит требования по стажу.

Напомним, что прожиточный минимум для украинцев в 2023 году пересматриваться не будет. Это связано со сложной экономической ситуацией в стране. Так что размер доплаты за заслуги перед Украиной в течение текущего года не изменится. Также не планирует правительство повышать работающим украинцам минимальную зарплату.

Единственной бюджетной выплатой, размер которой в 2023 году увеличится, будет пенсия. В марте в Украине проведут ежегодную индексацию или так называемое осовременивание пенсий, благодаря которому у некоторых пенсионеров выплаты увеличатся на 24%, то есть почти на четверть. Такое существенное повышение связано, прежде всего, с уровнем инфляции в Украине, которая за последний год достигла рекордного показателя в 30%.