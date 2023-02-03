В Украине изменили требования к получателям выплат для ВПЛ: кому будут платить по 2000 грн в месяц

С февраля 2023 года в Украине начал действовать новый перечень критериев в отношении лиц, имеющих право на государственные выплаты для ВПЛ. Речь идет о ежемесячной денежной помощи внутренним переселенцам в сумме 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или инвалида.

Как отметили в Минреинтеграции, по-новому был сформирован список населенных пунктов, жители которых могут претендовать на выплаты. Право на денежную помощь от государства сейчас имеют переселенцы, которые:

выехали из общин Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Одесской, Николаевской, Луганской, Черниговской, Сумской, Херсонской и Харьковской областей;

остались без жилья и до 20 мая 2022 года подали в «Дия» заявку на возмещение ущерба или получили от местных органов власти документ, подтверждающий факт разрушения их дома;

по состоянию на 24 февраля 2022 уже получали выплаты для ВПЛ;

повторно переехали с территорий, где идут боевые действия или временно оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года.

В новом перечне населенных пунктов, жители которых имеют право на выплаты для ВПЛ, территории делят на следующие:

территории, где идут активные боевые действия;

оккупированные территории;

освобожденные территории, которые с 24 февраля 2022 года в течение определенного периода времени находились в оккупации.

Жители населенных пунктов, соответствующих этим критериям, могут в любой момент подать заявку на выплаты в сумме 2 тыс. грн на совершеннолетнее лицо и 3 тыс. грн на ребенка или инвалида. В то же время украинцам, которые и раньше получали помощь для внутренне перемещенных лиц, ее продолжат выплачивать автоматически.

Напомним, что помимо государственных выплат для ВПЛ, переселенцы также имеют право на жилищную субсидию. Оформить ее можно по месту фактического проживания. То есть от ВПЛ не потребуют ни подтверждения регистрации по этому адресу, ни даже договор аренды. Для получения помощи по оплате коммуналки необходимо подать заявление и декларацию о доходах всех членов семьи. При этом выплаты для ВПЛ не будут учитываться в качестве дохода.