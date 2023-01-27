Продать 5 копеек за несколько тысяч гривен: какие монеты стоят дороже всего

Украинцы продают обычные оборотные монеты номиналом 5 копеек за тысячи гривен. Такие монеты можно получить со сдачей в супермаркете или случайно найти в старом кошельке. Коллекционеры же, знающие истинную цену этим копейкам, будут торговаться до последнего, чтобы добавить их в список своих «сокровищ».

Какие монеты номиналом 5 копеек самые ценные?

Одной из самых дорогих 5-копеечных монет считается монета разновидности 1.1ААк 1992 года чеканки. Эксперты профильного ресурса «Монеты-ягодки» утверждают, что за такой экземпляр можно получить от 4 до 6 тыс. грн. Выделить эту монету среди других можно по следующим признакам:

утолщенный сверху средний зубчик трезубца;

цифра «1» в дате чеканки имеет хвостик;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

грубая насечка на гурте.

За такую же сумму можно продать и 5 копеек разновидности 2БАм также 1992 года выпуска. Монета имеет следующие отличительные черты:

узкий и острый средний зубчик трезубца;

цифра «1» в году изготовления не имеет хвостика;

гроздь №2 напоминает тупоугольный треугольник;

мелкая насечка на гурте.

Высоко ценят коллекционеры 5-копеечную монету 1996 года чеканки. Ее можно продать на аукционе в среднем за 1 тыс. грн. Ценности такой монете добавляет то, что она происходит из ограниченного тиража в 5 000 штук.

Но если монета очень изношена, за нее вряд ли согласятся заплатить полную стоимость. Наибольшей популярностью пользуются копейки 1996 года из банковских наборов, которые никогда не были в обращении.

Какие еще копейки можно дорого продать?

Неплохо подзаработать можно и на продаже монет номиналом 50 копеек. Наибольшей популярностью пользуются следующие монеты:

50 копеек разновидности 3ВАг 1992 года изготовления – от 4 до 6 тыс. грн;

50 копеек разновидности 1.1АГм 1994 года выпуска – от 2 до 4 тыс. грн.

Существует спрос среди коллекционеров и на некоторые 10-копеечные экземпляры:

10 копеек разновидности 2БАм 1994 года выпуска – от 3 до 4 тыс. грн;

10 копеек разновидности 2ИАм 2001 года – более 1 тыс. грн;

10 копеек разновидности 2.21ВАк 1992 года – от 8 до 10 тыс. грн.