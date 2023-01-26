Украинцы начнут получать повестки через Viber: когда ждать первых «писем счастья»

В скором времени украинцы начнут получать уведомления от органов правосудия через мессенджеры. Такой порядок отправки повесток, уведомлений и вызовов в суд на днях приняла Государственная судебная администрация Украины. Соответствующий приказ был утвержден в понедельник 23 января, так что вскоре граждане получат первые «письма счастья» в Viber.

Об обновлении системы оповещения украинцев о связанных с ними судебных разбирательствах рассказал глава ГСА Сергей Чернуцкий. Он отметил, что первые повестки в суд в мессенджеры украинцы начнут получать уже через несколько недель. Однако такой способ оповещения будут использоваться только если номер гражданина привязан к определенному аккаунту в мессенджере. Всем остальным сообщения от суда и дальше будут приходить в виде СМС.

Сейчас же подходит к концу процесс разработки соответствующего сервиса автоматической рассылки повесток через мессенджер Viber. Выполнение этой важной задачи по поручению ГСА взяло на себя государственное предприятие «Информационные судебные системы». В Государственной судебной администрации Украины уже даже обнародовали ориентировочную дату запуска новой системы. Первые повестки в Viber украинцам начнут присылать с 10 февраля.

Введение новой системы отправки судебных уведомлений поможет судам сэкономить значительную часть своего бюджета. Ведь отправка сообщения с помощью мессенджера почти втрое дешевле отправки СМС. Так что рассылка повесток в Viber уменьшит эту статью расходов украинских органов судопроизводства более чем на 6 млн грн в год.

Глава ГСА подчеркнул, что отправка повесток через мессенджеры соответствует нормам процессуального законодательства и является вполне законным способом оповещения участников судебного процесса. Так что полученные в Viber повестки гражданам ни в коем случае не стоит игнорировать. К тому же, такие сообщения будут строго отслеживаться, а данные об их отправке и доставке будут храниться в автоматизированной системе судебного документооборота.