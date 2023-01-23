10 копеек, за которые готовы платить более 10 тыс. грн: на каких монетах можно разбогатеть

В Украине за обычные оборотные монеты номиналом 10 копеек коллекционеры готовы платить сумасшедшие деньги. Такие монеты можно найти у себя в кошельке или получить со сдачей в супермаркете, а затем успешно продать более чем за 10 тыс. грн. Эксперты профильного ресурса «Монеты-ягодки» рассказали, какие копейки стоят дороже всего и как отличить их от других?

Самыми дорогими в Украине считаются 10 копеек разновидности 1.14ГАк, отчеканенные в 1992 году. За них на аукционах предлагают от 10 тыс. грн до 14 тыс. грн. Такую монету отличает:

средний зубец трезубца с утолщением сверху;

буквы «ї» и «н», имеющие прямые верхушки (обычно они загнуты);

гроздь №3 с длинным и тонким хвостиком;

гурт с насечкой.

Приличных денег стоит и монета номиналом 10 копеек того же 1992 года выпуска разновидности 2.21ВАк. Ее владелец может рассчитывать на заработок в сумме от 8 тыс. грн. до 10 тыс. грн. Эта монета также имеет свои характерные особенности:

узкий и острый средний зуб трезубца;

на третьем колоске 5-е и 7-е зернышко закрыты;

гроздь №2 имеет форму треугольника с тупым углом;

грубая насечка на гурте.

Несколько меньше стоят 10 копеек 1994 года, относящиеся к разновидности 2БАм. За них дадут не больше 4 тыс. грн. Узнать их тоже несложно:

4-е зернышко на третьем колоске закрыто;

4-е зернышко четвертого колоска касается листа;

на грозди №2 очень маленькая нижняя ягодка.

Еще примерно 1 тыс. грн можно выторговать за 10 копеек разновидности 2ИАм отчеканенных в 2001 году. Ценными их считают из-за ограниченного тиража, который составил всего 5000 штук. Такую монету крайне сложно найти в обращении, но все же возможно.

Следует также отметить, что сильно поврежденные или изношенные монеты могут стоить меньше заявленных сумм. Ведь они не имеют должного товарного вида.