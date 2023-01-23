10 копеек, за які готові платити понад 10 тис. грн: на яких монетах можна розбагатіти

В Україні за звичайні обігові монети номіналом 10 копійок колекціонери готові платити шалені гроші. Такі монети можна знайти у себе в гаманці чи отримати із рештою в супермаркеті, а потім успішно продати більш ніж за 10 тис. грн. Експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки» розповіли, які копійки коштують найдорожче та як вирізнити їх з-поміж інших?

Найдорожчими в Україні вважаються 10 копійок різновиду 1.14ГАк викарбувані у 1992 році. За них на аукціонах пропонують від 10 тис. грн до 14 тис. грн. Таку монету вирізняє:

середній зубець тризуба із потовщенням зверху;

букви «ї» та «н», що мають прямі верхівки (зазвичай вони загнуті);

гроно №3 з довгим і тонким хвостиком;

гурт з насічкою.

Пристойних грошей коштує й монета номіналом 10 копійок того ж 1992 року випуску різновиду 2.21ВАк. Її власник може розраховувати на заробіток в сумі від 8 тис. грн до 10 тис. грн. Ця монета також має свої характерні особливості:

вузький та гострий середній зуб тризубця;

на третьому колоску 5-те та 7-ме зернятко замкнуті;

гроно №2 має форму трикутника з тупим кутом;

груба насічка на гурті.

Трохи менше коштують 10 копійок 1994 року, що відносяться до різновиду 2БАм. За них дадуть не більше 4 тис. грн. Впізнати їх також нескладно:

4-те зернятко на третьому колоску замкнуте;

4-те зернятко четвертого колоска торкається листка;

на гроні №2 дуже маленька нижня ягідка.

Ще приблизно 1 тис. грн можна вторгувати за 10 копійок різновиду 2ИАм викарбуваних у 2001 році. Цінними їх вважають через обмежений тираж, що склав лише 5000 штук. Таку монету вкрай складно знайти в обігу, та все ж можливо.

Варто також зауважити, що сильно пошкоджені чи зношені монети можуть коштувати менше заявлених сум. Адже вони не мають належного товарного вигляду.