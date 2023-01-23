10 копеек, за які готові платити понад 10 тис. грн: на яких монетах можна розбагатіти
Цінні копійки українці отримують із рештою чи навіть знаходять у власному гаманці.
В Україні за звичайні обігові монети номіналом 10 копійок колекціонери готові платити шалені гроші. Такі монети можна знайти у себе в гаманці чи отримати із рештою в супермаркеті, а потім успішно продати більш ніж за 10 тис. грн. Експерти профільного ресурсу «Монети-ягідки» розповіли, які копійки коштують найдорожче та як вирізнити їх з-поміж інших?
Найдорожчими в Україні вважаються 10 копійок різновиду 1.14ГАк викарбувані у 1992 році. За них на аукціонах пропонують від 10 тис. грн до 14 тис. грн. Таку монету вирізняє:
- середній зубець тризуба із потовщенням зверху;
- букви «ї» та «н», що мають прямі верхівки (зазвичай вони загнуті);
- гроно №3 з довгим і тонким хвостиком;
- гурт з насічкою.
Пристойних грошей коштує й монета номіналом 10 копійок того ж 1992 року випуску різновиду 2.21ВАк. Її власник може розраховувати на заробіток в сумі від 8 тис. грн до 10 тис. грн. Ця монета також має свої характерні особливості:
- вузький та гострий середній зуб тризубця;
- на третьому колоску 5-те та 7-ме зернятко замкнуті;
- гроно №2 має форму трикутника з тупим кутом;
- груба насічка на гурті.
Трохи менше коштують 10 копійок 1994 року, що відносяться до різновиду 2БАм. За них дадуть не більше 4 тис. грн. Впізнати їх також нескладно:
- 4-те зернятко на третьому колоску замкнуте;
- 4-те зернятко четвертого колоска торкається листка;
- на гроні №2 дуже маленька нижня ягідка.
Ще приблизно 1 тис. грн можна вторгувати за 10 копійок різновиду 2ИАм викарбуваних у 2001 році. Цінними їх вважають через обмежений тираж, що склав лише 5000 штук. Таку монету вкрай складно знайти в обігу, та все ж можливо.
Варто також зауважити, що сильно пошкоджені чи зношені монети можуть коштувати менше заявлених сум. Адже вони не мають належного товарного вигляду.
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