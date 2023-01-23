Українцям пообіцяли ще одну пенсію: вона буде в 1,5 рази більшою, ніж теперішня

В Україні з початку 2023 року стартував процес впровадження накопичувальної пенсійної системи. Згідно з нею працюючих українців зобов’яжуть платити ще один внесок на персональний пенсійних рахунок. В результаті до того моменту, як громадянин вийде на пенсію, на цьому рахунку накопичиться певна сума, що буде виплачуватися рівними частинами і по суті стане другою пенсією.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла заступниця голови Мінсоцу Дарія Марчак. Вона також зазначила, що накопичені протягом свого життя гроші пенсіонер зможе навіть передати у заповіт. Адже це його власні кровно зароблені кошти і лише він має право вирішувати, як ними розпоряджатися.

Не зважаючи на те, що процес підготовки до запуску нової пенсійної системи вже розпочався, коли саме вона почне працювати достеменно не відомо. У Мінсоці зауважили, що поки не готові назвати точної дати, хоча накопичувальну систему в Україні обговорюють вже не перший рік.

Головна причина гальмування нововведень в тому, що чиновники досі не знають, як захистити заощадження майбутніх пенсіонерів від різноманітних економічних чинників. Перш за все заощадження на старість треба вберегти від інфляції. А бажано ще й примножити шляхом інвестування, що наразі майже неможливо враховуючи слабкість українського фондового ринку.

При цьому в Міністерстві соціальної політики вже зробили певні розрахунки, результати яких демонструють раціональність впровадження накопичувальної пенсійної системи. Якщо задум буде втілено в життя, пенсія українців складатиме близько 45% від їх зарплати, а не 29% як зараз. Тобто українець, що заробляє в місяць 10 тис. грн, буде отримувати пенсію в розмірі щонайменше 4,5 тис. грн, замість жалюгідних 2,9 тис. грн.

Варто зазначити, що накопичувальна пенсійна система передбачає сплату внесків протягом всього періоду трудового стажу. Тобто якщо її запровадять зараз, вона не вплине на розмір пенсійних виплат українців, які вже вийшли на пенсію або планують це зробити в найближчі кілька років.