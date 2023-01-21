Країни НАТО не змогли ухвалити рішення щодо відправлення Leopard в Україну

Питання про дозвіл на реекспорт країнам-власникам німецьких танків Leopard порушувалося під час обговорень під час зустрічі глав військових відомств країн НАТО на базі Рамштайн, але сторони не змогли ухвалити єдиного рішення про відправку техніки на користь Збройних сил Україні (ЗСУ). Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Reuters .

«Є вагомі причини для поставок [танків], і є вагомі причини проти, і через всю ситуацію з війною, яка триває вже майже рік, необхідно дуже ретельно зважити всі “за” та “проти”», — прокоментував міністр.

Раніше німецька газета Süddeutsche Zeitung, посилаючись на свої джерела, написала на яких умовах канцлер ФРН Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2. Газета повідомила, що у телефонній розмові з Байденом канцлер дав зрозуміти про готовність Німеччини піти на поступки США у питанні військової допомоги якщо Вашингтон також почне здійснювати постачання танків.