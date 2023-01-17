Каким знакам китайского гороскопа повезет в 2023 году: названы три счастливчика

В 2023 году, который по китайскому гороскопу считается годом Кролика, будет везти далеко не всем «животным» зодиака. Успешным он будет только для родившихся в год Свиньи, Обезьяны и Собаки. Эти животные не враждуют с Кроликом, поэтому представители соответствующих знаков в 2023 году могут рассчитывать на успех, деньги и удачу в любви.

Свинья

Свинья по восточным верованиям считается союзником Кролика. Их совместимость обоснована тем, что оба очень нежны и имеют мягкий характер. Также Свинья, как и Кролик, легка на подъем и обожает приключения.

В 2023 году людям рожденным в год Свиньи, астрологи предсказывают финансовый успех. Все сделанные инвестиции принесут неожиданно большие доходы.

Здоровье у Свиней будет на зависть каждому. В течение 2023 года они почти не будут болеть. А в личной жизни уроженцев знака ждет увлекательное романтическое приключение.

Наиболее успешными для Свиней в 2023 году будут следующие числа: 15, 22, 28, 44.

Обезьяна

Обезьян астрологи называют лучшими деловыми партнерами для Кроликов. Их объединяют коммуникабельность и творческая креативность.

В этом году Обезьяны будут очень сосредоточены на работе и добьются в ней значительных успехов. Но астрологи советуют им не забывать и об отдыхе. Представителям знака следует почаще гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

В отношениях Обезьян может наступить кризисный момент, но они смогут решить недоразумения с партнером. Хотя для этого уроженцам знака, возможно, придется проанализировать свои ошибки, сделанные в предыдущих отношениях.

Числа, которые принесут Обезьянам успех в 2023 году: 4 и 9.

Собака

Собаку восточные астрологи всегда видели сердечным другом Кролика. В 2023 году главной сферой жизни для Собак станет романтическая. Одинокие представители знака безумно влюбятся и с головой уйдут в отношения. Дело может дойти даже до брака и детей.

Семейные же Собаки укрепят свои отношения с партнером. Они будут чувствовать себя так, будто снова влюбились в своего мужа/жену. Некоторые уроженцы знака даже решат устроить себе второй медовый месяц.

Финансовые дела у Собак в этом году также пойдут на лад. Некоторые представители знака сменят работу на более высокооплачиваемую, а другие решат открыть собственный бизнес.

Счастливые числа 2023 года для Собак: 5, 9, 23, 42, 56 и 63.