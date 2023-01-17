Некоторым украинцам в 2023 году «минималку» увеличат до 20 тыс. грн: кого касается

В Украине установили гарантированный размер дохода для работников медицинской отрасли на 2023 год. Согласно ему медсестрам и медбратьям должны платить не менее 13,5 тыс. грн в месяц. А врачи, реабилитологи и фармацевты могут рассчитывать на зарплату более 20 тыс. грн.

Об установленных правительством новых гарантиях для медиков сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Представители ведомства также отметили, что указанные суммы – это своего рода минималка для медиков. Врачи и младший медицинский персонал могут и даже должны зарабатывать больше.

Установленные Кабмином суммы минимального гарантированного дохода касаются медиков, работающих полный день. Зарплату им могут увеличить посредством установки различных надбавок и доплат. Такие доплаты могут начислить за сложность работы, уровень квалификации специалиста, ответственность, которую он на себя берет и т. д.

В Минздраве также подчеркнули, что правительственные гарантии будут действовать только для работников определенных типов медучреждений, в частности:

имеющих действующие договора с Национальной службой здоровья Украины по Программе медицинских гарантий;

тех, в которых фонд оплаты труда, включая начисления на текущий месяц составляет менее 85% дохода, полученного в течение месяца, в сумме с накопленными остатками.

Что же касается врачей «первички», а также работающих с ними медсестер и медбратьев, то для них условия получения гарантированной минималки несколько отличаются. От семейных врачей требуется заключение не менее 70% от установленного оптимального количества деклараций с пациентами.

Пользуясь случаем, в Министерстве здравоохранения предостерегли медучреждения от неправильного распределения своих доходов. В частности, им напомнили, что не стоит направлять все имеющиеся средства на выплату заработных плат работникам. Ведь тогда у них не останется ресурсов на закупку необходимых лекарств и оборудования. Следовательно за все это придется платить самим пациентам.