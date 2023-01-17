Украинцам начнут выплачивать субсидии наличными: в ПФУ рассказали, как льготники будут получать свои деньги

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд Украины перевел выплату льгот по оплате коммунальных услуг (субсидии) в наличную форму. Об этом потребителям сообщили на официальном сайте ПФУ. Так каким образом льготники теперь будут получать причитающиеся им выплаты?

Как отметили в ведомстве, начисление субсидии будет производиться одним из следующих способов:

льготникам, которым до декабря выплачивали субсидию в наличной форме, а также тем, кто только что за ней обратился, деньги будут перечислять на их личные счета в одном из уполномоченных банков. Также льготные выплаты они могут получить в отделениях «Укрпочты». Выбирать удобный способ выплаты получатель сможет самостоятельно;

пенсионерам, которые до конца 2022 года получали субсидию в безналичной форме, теперь средства будут перечисляться на их пенсионные счета. Также для желающих есть опция выплаты субсидии наличными в отделении «Укрпочты»;

гражданам (не пенсионерам), которые в прошлом году получали субсидию в денежной безналичной форме, деньги будут перечислять на их личные счета, которые Пенсионный фонд откроет в «Ощадбанке».

Украинцам, которые получают субсидию, но не являются пенсионерами и не имеют счета в «Ощадбанке», нужно лично обратиться в филиал государственного банка, чтобы заключить договор на открытый для них Пенсионным фондом счет. Именно на этот счет таким гражданам с текущего месяца начнут выплачивать субсидию.

Но если льготник выразит желание получать пособие на оплату коммуналки в другом банке или наличными в отделении «Укрпочты», ему нужно всего лишь обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Сделать это можно тремя способами:

лично прийти в ближайший филиал Пенсионного фонда;

связаться с ПФУ по электронной почте;

через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, средний размер субсидии на отопительный сезон 2022/2023 в Украине составляет 1800 грн. Кроме того, с 1 декабря 2022 года обязанность выплачивать помощь украинцам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги, полностью перешла от органов социальной защиты к Пенсионному фонду Украины.