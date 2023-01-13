В Украине бракованные 5 грн оценили в 24 000 грн: как выглядит уникальная купюра

В Украине за купюру номиналом 5 грн предлагают 24 тыс грн. Денежный знак 1992 года выпуска имеет одну характерную особенность, которая обьясняет такую нереалистичную цену. Что же отличает эту купюру от других?

Как оказалось 5 гривен 1992 года, на днях появившаяся на сайте популярного онлайн-аукциона Violity, имеет заметный брак. Ее лицевая сторона выглядит так же, как и у других денежных знаков этого номинала. Однако на обороте банкноты напечатаны только ее серийный номер и орнамент.

Владелец уникального денежного знака рассказал о нем немного. В описании к лоту указано только то, что:

купюра не имеет скрытых дефектов;

подлежала реставрации (владелец ее разгладил).

Отметим, что сейчас в Украине несложно заработать на продаже монет и купюр. Ведь спросом пользуются не только раритетные экземпляры, но бракованные денежные знаки, а также купюры и монеты, выпущенные небольшим тиражом.

Эксперты в области нумизматики рассказали, какие деньги можно продать гораздо дороже их номинала:

монеты с двумя аверсами или реверсами;

с неправильным углом поворота аверса к реверсу;

отчеканены на заготовках к монетам другого номинала;

пробные монеты;

монеты, в которых одна из сторон является зеркальным отражением другой;

купюры, выпущенные ограниченными партиями;

купюры с браком печати (отсутствием некоторых обязательных элементов).

Такие «особенные» деньги могут случайно попасть в руки любому. Если владелец сможет отличить редкую монету или купюру от других, заработает на ней десятки, а в некоторых случаях и сотни тысяч гривен. Причем для того, чтобы определить ценность своей находки, не обязательно разбираться в нумизматике. Можно проконсультироваться со специалистом в этой области, или просто выставить монету или купюру на один из профильных форумов и почитать комментарии его участников.