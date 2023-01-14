В Украине некоторым льготникам не продлили социальные выплаты: кому придется заново подавать документы

Большинству украинцев, относящихся ко льготным категориям, с 1 января 2023 года автоматически продлили срок выплаты социальной помощи. Однако некоторым гражданам повезло меньше. Чтобы получать выплаты от государства и в 2023 году, им нужно снова подавать документы в органы социальной защиты. В частности, повторно оформлять материальную помощь придется малообеспеченным семьям и одиноким матерям.

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, каким категориям льготников продлили выплаты автоматически. Среди них:

дети с тяжелыми заболеваниями;

дети, над которыми установлена опека;

дети, родители которых отказываются платить алименты;

дети с инвалидностью и лица, имеющие инвалидность с детства;

лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью I и II групп, полученной в результате психического расстройства;

лица, не имеющие достаточного количества лет стажа для оформления пенсии;

лица с инвалидностью.

Как отметила министр соцполитики Оксана Жолнович, автоматическое продление выплат для этих категорий лиц лишит их лишних забот и утомительных бюрократических процедур. Перечисленные категории льготников Минсоц считает наиболее уязвимыми и нуждающимися в помощи. Так что в ведомстве решили позаботиться о том, чтобы выплаты им не прекращали ни на день.

Однако ряду украинцев, которые в 2022 году регулярно получали соцвыплаты, на 2023 год их так и не продлили. Таким гражданам придется лично обратиться в службы социальной защиты и повторно оформить материальную помощь. Речь идет о:

малообеспеченных семьях;

матерях-одиночках;

многодетных семьях с низким доходом.

Также заново оформлять придется справки на бесплатное питание в школах и садах для детей из малообеспеченных семей.

Стоит отметить, что для некоторых многодетных и малообеспеченных семей, а также матерей-одиночек сделали исключение и продлили им выплаты. Речь идет о жителях временно оккупированных населенных пунктов, а также территорий, на которых сейчас ведутся активные боевые действия. Ведь таким лицам будет непросто явиться в органы социальной защиты, чтобы восстановить свои права на выплаты.