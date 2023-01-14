В Украине некоторым льготникам не продлили социальные выплаты: кому придется заново подавать документы
Без помощи от государства временно остались матери-одиночки, а также малообеспеченные и многодетные семьи.
Большинству украинцев, относящихся ко льготным категориям, с 1 января 2023 года автоматически продлили срок выплаты социальной помощи. Однако некоторым гражданам повезло меньше. Чтобы получать выплаты от государства и в 2023 году, им нужно снова подавать документы в органы социальной защиты. В частности, повторно оформлять материальную помощь придется малообеспеченным семьям и одиноким матерям.
В Министерстве социальной политики Украины рассказали, каким категориям льготников продлили выплаты автоматически. Среди них:
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети, над которыми установлена опека;
- дети, родители которых отказываются платить алименты;
- дети с инвалидностью и лица, имеющие инвалидность с детства;
- лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью I и II групп, полученной в результате психического расстройства;
- лица, не имеющие достаточного количества лет стажа для оформления пенсии;
- лица с инвалидностью.
Как отметила министр соцполитики Оксана Жолнович, автоматическое продление выплат для этих категорий лиц лишит их лишних забот и утомительных бюрократических процедур. Перечисленные категории льготников Минсоц считает наиболее уязвимыми и нуждающимися в помощи. Так что в ведомстве решили позаботиться о том, чтобы выплаты им не прекращали ни на день.
Однако ряду украинцев, которые в 2022 году регулярно получали соцвыплаты, на 2023 год их так и не продлили. Таким гражданам придется лично обратиться в службы социальной защиты и повторно оформить материальную помощь. Речь идет о:
- малообеспеченных семьях;
- матерях-одиночках;
- многодетных семьях с низким доходом.
Также заново оформлять придется справки на бесплатное питание в школах и садах для детей из малообеспеченных семей.
Стоит отметить, что для некоторых многодетных и малообеспеченных семей, а также матерей-одиночек сделали исключение и продлили им выплаты. Речь идет о жителях временно оккупированных населенных пунктов, а также территорий, на которых сейчас ведутся активные боевые действия. Ведь таким лицам будет непросто явиться в органы социальной защиты, чтобы восстановить свои права на выплаты.
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