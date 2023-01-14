Яйца и свинина снова удивят украинцев: как изменятся цены после праздников

В Украине скоро изменятся цены на несколько наиболее популярных продуктов. Речь идет о куриных яйцах и свинине, которые в 2022 году стали настоящими ценовыми рекордсменами. На этот раз украинцев ждут хорошие новости, ведь вскоре стоимость яиц и свинины стабилизируется, а во второй половине января, скорее всего, начнет снижаться.

Как отметила аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин, яйца и свинина подешевеют сразу же после праздников, когда спрос на них уменьшится. Но ожидать стремительного падения цен украинцам все же не стоит.

Причиной снижения стоимости популярных продуктов является восстановление поголовья кур и свиней, которое существенно уменьшилось в начале войны. Тогда в результате военных действий пострадало множество птице- и свиноферм. А те хозяйства, которым не нанесли ущерба российские снаряды, в условиях неопределенности не спешили наращивать производство. Именно поэтому цены на яйца и свиное мясо в свое время стремительно пошли вверх.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев куриные яйца почти не подорожали. Даже напротив, их стоимость всего за месяц снизилась более чем на 10%. Если в ноябре десяток яиц можно было приобрести за 73–73 грн, то сейчас, в начале января, упаковка стоит 65–68 грн. И это несмотря на праздничный ажиотаж.

Свинина же к праздникам в который раз подорожала. Лишь в декабре свиная грудинка стоила в среднем 169 грн за килограмм, а в январе ее цена уже поднялась до 177 грн. Сало в последние месяцы вообще бьет все возможные рекорды. Его цена сейчас составляет в среднем 271 грн за килограмм. Хотя в декабре кило сала стоило почти на 9 грн дешевле, около 262 грн. Поэтому стабилизации стоимости свинины украинцы сейчас ждут даже больше, чем удешевления куриных яиц.