Как беженцам оформить пенсию за границей: пошаговая инструкция

Украинские беженцы пожилого возраста могут оформить себе пенсию даже не возвращаясь на родину. Сделать это можно дистанционно с помощью портала электронных услуг ПФУ. Все, что нужно будущему пенсионеру для оформления выплат, это обычный смартфон с выходом в интернет. Сама же подача заявления в Пенсионный фонд займет всего несколько минут. Об этом рассказали в Минреинтеграции.

Чтобы оформить пенсию, находясь за пределами Украины, гражданину нужно перейти на портал электронных услуг Пенсионного фонда и войти в свой личный кабинет. Для этого будущий пенсионер может воспользоваться КЭП (квалифицированной электронной подписью).

Далее нужно последовательно выполнить следующие действия:

перейти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии»;

в открывшемся окне дать согласие на дистанционное информирование, а также выбрать вид пенсии из предложенных вариантов;

заполнить анкету, не забывая согласиться на передачу и обработку личных данных;

добавить скан-копии необходимых документов, список которых появится на экране на последнем этапе формирования заявления.

После заполнения заявления на оформление пенсии, пользователю будет предложено еще раз просмотреть его, чтобы проверить правильность введенных данных. Далее система предложит подписать заявление с помощью КЭП и отправить его на рассмотрение в Пенсионный фонд.

Таким образом, беженцы смогут оформить себе пенсионные выплаты без необходимости возвращаться в Украину и лично посещать филиал Пенсионного фонда. Когда заявление будет согласовано и гражданину назначат пенсию, он будет получать деньги на свою карту и сможет рассчитываться ими в стране, в которой сейчас находится.

Напомним, что на портале электронных услуг ПФУ украинцы теперь могут оформлять не только пенсию, но и субсидию. Ведь с 1 декабря функция назначения субсидий официально перешла от органов соцзащиты к Пенсионному фонду Украины.