Не только айтишники: кому в Украине готовы платить более 40 тыс. грн в месяц

Украинцам совсем не обязательно ехать за границу, чтобы получать высокую зарплату. Некоторые специалисты и в Украине могут претендовать на заработок в несколько тысяч долларов. Ведущий кадровый портал Украины Work.ua опубликовал рейтинг вакансий, в которых украинцам предлагают более 40 тыс. грн в месяц.

Интересно, что IT-специальности в список самых «дорогих» профессий даже не включили. Ведь со своими доходами по $2000-$5000 они просто вне конкуренции. Да и работают айтишники преимущественно не на украинском, а на зарубежных рынках.

Какие специалисты могут рассчитывать на самые большие зарплаты в Украине:

геофизик – 54 тыс. грн;

трейдер – 45 тыс. грн;

водитель-дальнобойщик – 42,5 тыс. грн;

финансовый директор – 40 тыс. грн;

стоматолог-эндодонтист – 40 тыс. грн;

директор по маркетингу – 40 тыс. грн.

При этом средняя зарплата в Украине, по данным Государственного центра занятости, составляет около 15 тыс. грн. Хотя эта информация уже могла устареть, ведь с начала войны Госстат прекратил собирать информацию о зарплате украинцев на отечественных предприятиях.

В Государственной службе занятости также добавили, что по их собственным подсчетам самую высокую зарплату в Украине на сегодняшний день получают менеджеры по тендерным продажам. Второе место по размеру дохода занимают медиабайеры, то есть специалисты по продвижению рекламной продукции в Интернете. Достаточно хорошо зарабатывают и зубные техники. Их Госслужба занятости также включила в список наиболее доходных специальностей для украинцев.

Кстати, самые большие зарплаты по указанным вакансиям предлагают украинцам работодатели из Киева, Одессы, Днепра и Львова. Не в последнюю очередь это связано с релокацией в эти города многих предприятий с востока Украины. В частности, Львов за время войны стал своего рода «западным бизнес-центром» страны. Там значительно увеличилось как количество вакансий, так и суммы зарплат, которые работодатели предлагают претендентам.