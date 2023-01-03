Названы банкноты, которые в Украине подрабатывают чаще всего

В Украине за прошлый год существенно снизилось количество поддельных денег. За последние 11 месяцев 2022 года из оборота было изъято в 3,9 раза меньше фальшивых гривен, чем в течение такого же периода в 2021 году. А общая сумма выявленной фальшивой наличности уменьшилась в 4,5 раза.

О достигнутых в борьбе с фальшивомонетчиками результатах рассказали в Национальном банке Украины. Согласно данным мониторинга регулятора, в 2022 году на 1 млн настоящих гривневых банкнот в обращении встречалось 2,1 штук фальшивок. Для сравнения в 2021 году этот параметр равнялся 7,1 штукам подделок на 1 млн настоящих денежных знаков.

Среди конфискованных в прошлом году фальшивок преобладали банкноты номиналом в 200 грн и 500 грн. Речь, конечно, о купюрах старого образца, ведь новые 200-ки и 500-ки из-за повышенной степени защиты фальшивомонетчикам не так-то просто подделать.

В общей сложности среди обнаруженных в 2022 году подделок около 90% составляют именно денежные знаки старого образца. И лишь чуть меньше 10% – это качественные копии купюр нового поколения. Хотя стоит отметить, что такое соотношение фальшивых гривен нового и старого образца, согласно данным Нацбанка, остается неизменным уже несколько лет подряд.

Подавляющее большинство изъятых фейковых гривен производилось без особых стараний со стороны злоумышленников. Наличные деньги просто печатали на принтере, используя обычную бумагу. В Национальном банке объяснили такое низкое качество подделок тем, что мошенники делали ставку на доверчивых граждан и невнимательных работников торговли, которые не будут слишком скрупулезно проверять полученные купюры.

К счастью подделывать монеты украинские фальшивомонетчики пока не научились. Ни одной ложной оборотной монеты НБУ за последние несколько лет не обнаружил. Поэтому запланированная на 2023 год замена банкнот 5 грн и 10 грн на монеты только поможет уменьшить количество фальшивых денежных знаков в Украине.