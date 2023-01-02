Деньги поплывут бесконечной рекой: астрологи рассказали о денежных датах 2023 года

В 2022 году большинству украинцев не везло в финансовой сфере. Многие потеряли работу и даже жилье. Пострадал и украинский бизнес. Сотни или даже тысячи компаний почувствовали катастрофический спад доходов, а некоторые даже работали себе в убыток.

Но астрологи утверждают, что 2023 год будет разительно отличаться от своего предшественника. В этом году ожидаются более легкие денежные потоки и успех во всех делах, связанных со сферой финансов.

Когда повезет с деньгами?

Согласно прогнозам, финансовая стабильность начнет понемногу налаживаться уже в марте. И вообще больше шансов заработать у людей будет в первой половине 2023 года. Это связано с влиянием Юпитера. Вхождение этой планеты в знак Тельца 15 мая положит начало эре финансового успеха.

В этом положении Юпитер будет находиться до конца года. Однако шансы разбогатеть у украинцев будут самыми высокими именно до июля 2023-го. Но следует отметить, что этот прогноз касается только тех, кто имеет высокую мотивацию и уверенно идет к своей цели.

В 2023 году Юпитер образует секстиль с Сатурном, считающимся планетой мастерства. Кроме того, Юпитер и Сатурн тесно связывают с понятием социальности. А это значит, что они будут положительно влиять на результаты коллективной работы.

В период с 12 по 18 июля руководителям предприятий следует проводить больше деловых встреч и делать инвестиции. Также на эти дни можно запланировать заключение важного соглашения. Оно обязательно принесет большой доход.

Еще одним звездным временем для всех желающих обогатиться станет период с 11 мая по 21 июня. В это время так же советуют искать работу. Результаты этих поисков будут впечатляющими.

Правда, уже 22 июля финансовый поток немного сократится. Причиной этому станет ретроградация Венеры, которая продлится до 3 сентября.