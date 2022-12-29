Каким зодиакальным знакам 2023 принесет удачу: названы счастливчики по китайскому гороскопу

Наступающий 2023 год по китайскому гороскопу будет годом Черного Водяного Кролика. Однако этот милый пушистик не ко всем будет ласков. Удачу он принесет только людям, родившимся в год Быка, Змеи и Тигра. Обезьянам и Петухам придется тяжело работать, чтобы достичь желаемого. Но самым тяжелым следующий год станет для Лошадей, Коз и Собак. Их станут преследовать беды, а вот везти будет крайне редко.

Астрологи рассказали, как сложится судьба представителей каждого знака китайского гороскопа в 2023 году. Однако они напомнили, что не стоит плыть по течению и подчиняться негативным прогнозам. Ведь жизнь человека только в его руках. Так что каждый может изменить свою судьбу, приложив достаточно усилий и поверив в себя.

Кролик

В 2023 году зодиакальным Кроликам следует избегать кардинальных перемен в своей жизни. В частности, астрологи не советуют им начинать собственный бизнес, жениться или заводить детей. Чтобы стать успешными Кроликам придется работать на грани возможностей. Успех к ним придет, но большой ценой.

Крыса

Родившихся в год Крысы ждут в жизни незаурядные перипетии. Удачи будут переплетаться с провалами, создавая представителям знака настоящие эмоциональные качели. В финансовой сфере порядка тоже не будет. Крысы в 2023 году не раз разбогатеют и влезут в долги.

Бык

Быки в 2023 году достигнут всего, о чем мечтали. Их сумасшедший потенциал в конце концов заметят на работе, так что представителей знака ждет повышение и материальное процветание. Также Быки значительно повысят свою квалификацию и разовьют новые полезные навыки. Одиноким уроженцам знака прочат судьбоносную встречу. Они влюбятся до безумия и будут очень счастливы.

Тигр

В год Кролика Тиграм также будет везти. Высокая вероятность карьерного роста и появления новых источников дохода. Уроженцы знака будут много путешествовать и заведут несколько полезных знакомств. А одно из этих знакомств даже перерастет в яркий роман.

Дракон

Наиболее успешными Драконы будут в сфере финансов. 2023-й принесет им большие доходы и позволит совершить не одну дорогую покупку. А вот в личной жизни Драконов ждут разочарования. Постоянные ссоры с партнером испортят отношения и могут привести к окончательному разрыву.

Змея

Спокойный год без особых переживаний и проблем. Змеи будут медленно, но уверенно двигаться к своей цели. Финансы тоже не разочаруют. Денег будет достаточно не только на ежедневные расходы, но и на путешествия и приятные покупки.

Лошадь

Лошадям в 2023-м будет непросто. Им придется постоянно жить в состоянии «боевой готовности». Лошадей ждут взлеты и падения, постоянные перепады настроения от эйфории до депрессии. На работе им будут портить настроение завистливые коллеги, из-за чего доход представителей знака станет крайне нестабильным.

Коза

Карьера Коз в следующем году пойдет вгору. Руководство оценит их усилия и предложит повышение. А вот с отношениями все будет непросто. Козы влюбятся, однако партнер может их сильно разочаровать.

Обезьяна

Обезьянам астрологи обещают идеальные отношения с перспективами создания семьи. Однако в профессиональной сфере их ждет «черная полоса». Обезьяны могут сменить работу или сферу деятельности и далеко не сразу достигнут желаемого успеха. Им придется пережить кризисный период и много работать, чтобы достичь по крайней мере прошлогоднего уровня зарплаты.

Петух

Петухам удача улыбнется только в ответ на титанические усилия. Уроженцам знака придется работать до «седьмого пота», чтобы по крайней мере удержатся на своей должности. Карьерного роста в 2023-м Петухам ждать не стоит. Однако им повезет в любви. Счастье придет незаметно и надолго останется в жизни Петухов.

Собака

Переломный момент в карьере потребует от Собак покоя и терпения. Изменения на работе заставят их пережить несколько отрицательных моментов, однако зарплата от этого не пострадает. Астрологи советуют Собакам не обращать внимания на других и преданно делать свое дело. Тогда успех не заставит себя ждать.

Свинья

В 2023 году Свиней ждет настоящий калейдоскоп радостных событий. Приятные сюрпризы и неоднократное повышение доходов не дадут им заскучать. Свиньи отлично справятся с вверенной им работой, за что их щедро одарит руководство. К тому же у них есть отличные перспективы в будущем году создать стабильные и очень счастливые отношения.