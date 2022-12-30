$2000 за 1 гривну: обычная копейка вызвала настоящий бум на аукционе

В Украине за монету номиналом 1 гривна предлагают 70 тыс. грн, то есть почти $2000. Монета была выставлена на онлайн-аукцион Violity и сразу же вызвала настоящий бум среди его завсегдатаев. Претенденты на уникальный лот наперебой делают ставки, стремясь завладеть монетой. В чем же секрет ценности этого денежного знака?

В описании на сайте Violity владелец написал о монете крайне мало:

в хорошем состоянии;

не реставрировалась;

изготовлена из латуни.

Однако это далеко не все ее преимущества. Монету отчеканили в 1992 году в пределах пробного тиража. Таких экземпляров существует всего 150 штук, поэтому она очень редкая.

Эксперты профильного ресурса «Монетки-ягодки» добавили, что 1 гривна 1992 года выпуска производилась не для обращения, а для настройки оборудования. Так что случайно найти такую монету у себя в кошельке просто невозможно.

Также специалисты по нумизматике рассказали об одной особенности гривневых монет 1992 года. У пробных экземпляров на реверсе отчеканен 1992 год выпуска, а на гурте – 1994 или 1995 год. Это связано с тем, что деревянные плашки для нанесения надписи на гурт очень быстро изнашивались. Так что на гурте пробных монет позже отчеканили надпись 1994 и 1995 – годы, когда эти монеты начали массово выпускать в обращение.

В своем объявлении владелец не уточнил, какая именно надпись на гурте его монеты. Однако в шапке объявления было указано «1 гривна 1992 *** 1994 ***». Так что судя по всему на гурте монеты отчеканен именно 1994 год.

Стоит отметить, что сейчас в Украине можно продать даже обычную оборотную монету за очень хорошие деньги. В частности, ценятся монеты из ограниченных тиражей, изготовленные из нетипичных для своего номинала металлов и бракованные. Такую монету даже обычный украинец может найти у себя в кармане или кошельке, а настоящие ценители заплатят за нее тысячи или даже десятки тысяч гривен.