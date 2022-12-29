Українські родини отримають по 800 доларів до Нового року: хто має право на виплати

В Україні багатодітним сім’ям під Новий рік виплатять додаткову грошову допомогу від ЮНІСЕФ. З цією метою міжнародна організація вже виділила 102 млн доларів, які виплатять 123 тисячам українських родин. Таким чином кожна сім’я отримає в якості новорічного подарунку близько 830 доларів .

Допомога українцям від ЮНІСЕФ буде надана в рамках Меморандуму про співпрацю цієї міжнародної організації з Мінсоцполітики України. Згідно з цим меморандумом надані ЮНІСЕФ кошти у міністерстві розподілять поміж родинами, які найбільше потребують фінансової підтримки. На виплати можуть розраховувати сім’ї з чотирма і більше дітьми або з дитиною-інвалідом.

Як зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, отримані гроші допоможуть українським родинам пережити зиму. А вона цього року справді буде тяжкою через перебої з електропостачанням та значне підвищення цін. Не кажучи вже про те, що в деяких регіонах країни зараз є серйозні проблеми з опаленням. На отримані гроші батьки зможуть придбати своїм дітям теплий одяг, обігрівачі та все необхідне для забезпечення гідних умов проживання.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович висловила подяку ЮНІСЕФ за надані кошти та пообіцяла, що вони будуть використанні для підтримки найбільш потребуючих сімей України.

Також Жолнович нагадала про співпрацю Мінсоцу зі ще однією міжнародною організацією, що піклується про дітей України. Мова йде про Дитячий фонд ООН, який ще з перших днів війни активно допомагає українським родинам. Спільна гуманітарна програма Дитячого фонду ООН та Міністерства соцполітики України діє з 31 березня 2022 року. Її головна місія – всебічна підтримка родин з дітьми, які є однією з найвразливіших категорій населення в умовах війни.

Дитячий фонд ООН станом на 30 листопада 2022 року вже надав допомогу 196,4 тисячам українських сімей. Вони отримали від міжнародної організації матеріальну допомогу на суму 191 млн. доларів.