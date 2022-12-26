Новогодняя ночь во время войны: в Нацполиции рассказали о «праздничном» комендантском часе

Комендантский час, который действует по всей территории Украины с начала полномасштабной войны, не отменят даже в Новогоднюю ночь. Об этом в эфире марафона «Единые новости» сообщила представитель Национальной полиции Марьяна Рева. За такое нарушение украинцев будут наказывать так же, как и в любой другой день года.

Чиновница отметила, что никаких поблажек для нарушителей по случаю праздника не предусмотрено. Всех, кто окажется на улице в период с 23:00 до 5:00, задержат и накажут по закону.

Рева отметила, что люди должны понять всю серьезность ситуации и соблюдать установленные правила. Праздничный день или не праздничный – не имеет значения. Требования комендантского часа неизменны. Всех задержанных в ночь с 31 декабря на 1 января будут наказывать согласно действующим правилам. Прежде всего, у них проверят документы или доставят в подразделение полиции для установления личности. А дальше правоохранители будут действовать по ситуации.

Пресс-секретарь Национальной полиции также напомнила, что лица, по тем или иным причинам не успевшие попасть домой до 23:00, могут переждать комендантский час в мобильных пунктах Нацполиции.

Что же касается применения фейерверков, петард и других пиротехнических средств, то они в Украине сейчас запрещены. Такие новогодние развлечения будут считаться нарушением закона. Задержанных за продажу и использование пиротехники будут наказываться штрафами и исправительными работами в зависимости от квалификации совершенного.

Стоит отметить, что запрет на использование пиротехнических средств вполне понятен. Ведь в то время, когда территорию Украины постоянно атакуют с неба вражескими ракетами и дронами, взрывы от петард и фейерверков могут напугать людей. Но жесткое наказание за такое нарушение очевидно заставит украинцем воздержатся от традиционных забав, которые в условиях войны просто не ко времени.