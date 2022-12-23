Украинскую гривну продают в 12 тысяч дороже номинала: в чем ее ценность

В Украине монету номиналом 1 грн оценили более чем в 12 тыс. грн. Ее первоначальная стоимость на онлайн-аукционе Violity сначала равнялась всего 1 грн. Однако за время торгов монета выросла в цене до 12 348 грн, и это еще не конец. Что же особенного увидели участники аукциона в казалось бы обычной оборотной монете.

Денежный знак, превратившийся в желаемый лот для десятков коллекционеров, был отчеканен в 1995 году. Сам владелец описал монету не слишком красноречиво. Он сообщил лишь несколько основных фактов о ней, в частности:

монета изготовлена из латуни;

никогда не была реставрирована;

относится к разновидности 2АА1.2.

Но, судя по тому, с какой динамикой росли ставки на этот лот, владелец точно не рассказал всего. По данным специализированного портала Monety in UA, монета номиналом 1 грн 1995 года довольно редкая. Она вышла ограниченным тиражом в 52 тыс. штук. Это крайне мало, особенно по сравнению с тиражами 2001-2006 годов, когда ежегодно в обращение попадали от 15 до 100 млн новеньких 1-гривневых монет.

Ценным этот денежный знак можно считать также из-за его принадлежности к разновидности 2АА1.2. Такая монета заметно отличается от других своим узким кантом. На аукционах экземпляры разновидности 2АА1.2 сейчас почти не встречаются. Поэтому за упомянутый денежный знак с первого дня начали наперебой торговаться, порой поднимая цену сразу на несколько тысяч гривен.

Начальная цена лота составила всего 1 грн. Первый участник торгов удвоил цену, а дальше начало происходить что-то невероятное. Всего за одну ставку стоимость монеты выросла до 8000 грн. Далее до 9 000 грн, а затем резко подпрыгнула до 12 345 грн.

Сейчас цена редкой монеты составляет 12 348 грн. Но торги еще не завершены. Они будут продолжаться до вечера 24 декабря, так что окончательная стоимость популярного лота еще может существенно увеличиться.