Украинцы могут без пошлины заказать из-за границы генераторы и повербанки: как это сделать

В Украине разрешили беспошлинный ввоз генераторов, литий-ионных аккумуляторов, повербанков, портативных зарядных станций и терминалов спутникового интернета Starlink. Покупая какой-либо из этих товаров из-за границы украинцам не придется платить пошлину и НДС. В связи с этим «Укрпочта» сейчас налаживает связи с почтовыми службами других стран, через отделения которых ценные посылки будут попадать в Украину.

По состоянию на сегодня уже достигнута договоренность с ведущим почтовым оператором Латвии Latvijas Pasts. Он имеет более 600 отделений по всей стране и берет за доставку в Украину от 25 евро в зависимости от размера и содержания посылки. Однако в «Укрпочте» подчеркнули, что список стран, из которых можно будет выслать товары критического импорта без уплаты налогов, в скором времени будет расширен.

Что можно заказывать без пошлины

Беспошлинная доставка из Латвии работает для следующих товаров:

повербанки;

зарядные устройства;

портативные зарядные станции;

литий-ионные аккумуляторы;

водяные фильтры;

генераторы;

интернет-системы.

Как отправить из Латвии генератор или зарядную станцию

Товар нужно заказать и оплатить в интернет магазине вместе с доставкой по адресу знакомого или родственника в Латвии. За доставку по Евросоюзу пошлину платить не нужно. Далее лицо, на адрес которого заказывалась покупка, должно отнести его в отделение Latvijas Pasts и отправить в Украину. Уже через 10-14 дней посылка достигнет пункта назначения.

Важно при отправке генератора, повербанка или другого устройства не забыть указать его УКТВЭД. Это необходимо, чтобы работники почты могли идентифицировать товар и обеспечить правильные условия его перевозки. Код УКТВЭД должен содержать:

6 цифр, если получатель – физическое лицо;

10 цифр, если получатель лицо юридическое.

В декларации на посылку нужно также указать краткую информацию о перевозимом устройстве:

для генератора – Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20;

для водяного фильтра – Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100;

для портативной зарядки или литий-ионного акумулятора – Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;

для интернет-систем – apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90.