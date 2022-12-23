Украинцы могут без пошлины заказать из-за границы генераторы и повербанки: как это сделать
В «Укрпочте» предоставили пошаговую инструкцию по приобретению энергоустройств в странах ЕС.
В Украине разрешили беспошлинный ввоз генераторов, литий-ионных аккумуляторов, повербанков, портативных зарядных станций и терминалов спутникового интернета Starlink. Покупая какой-либо из этих товаров из-за границы украинцам не придется платить пошлину и НДС. В связи с этим «Укрпочта» сейчас налаживает связи с почтовыми службами других стран, через отделения которых ценные посылки будут попадать в Украину.
По состоянию на сегодня уже достигнута договоренность с ведущим почтовым оператором Латвии Latvijas Pasts. Он имеет более 600 отделений по всей стране и берет за доставку в Украину от 25 евро в зависимости от размера и содержания посылки. Однако в «Укрпочте» подчеркнули, что список стран, из которых можно будет выслать товары критического импорта без уплаты налогов, в скором времени будет расширен.
Что можно заказывать без пошлины
Беспошлинная доставка из Латвии работает для следующих товаров:
- повербанки;
- зарядные устройства;
- портативные зарядные станции;
- литий-ионные аккумуляторы;
- водяные фильтры;
- генераторы;
- интернет-системы.
Как отправить из Латвии генератор или зарядную станцию
Товар нужно заказать и оплатить в интернет магазине вместе с доставкой по адресу знакомого или родственника в Латвии. За доставку по Евросоюзу пошлину платить не нужно. Далее лицо, на адрес которого заказывалась покупка, должно отнести его в отделение Latvijas Pasts и отправить в Украину. Уже через 10-14 дней посылка достигнет пункта назначения.
Важно при отправке генератора, повербанка или другого устройства не забыть указать его УКТВЭД. Это необходимо, чтобы работники почты могли идентифицировать товар и обеспечить правильные условия его перевозки. Код УКТВЭД должен содержать:
- 6 цифр, если получатель – физическое лицо;
- 10 цифр, если получатель лицо юридическое.
В декларации на посылку нужно также указать краткую информацию о перевозимом устройстве:
- для генератора – Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20;
- для водяного фильтра – Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100;
- для портативной зарядки или литий-ионного акумулятора – Batteries / accumulators / power banks / portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;
- для интернет-систем – apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90.
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