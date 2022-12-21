Магический день 22.12.2022 приблизит победу Украины в войне: что случится

Уникальная дата 22.12.2022, содержащая сразу шесть двоек, по словам нумерологов, имеет огромное значение, как для Украины, так и для всего мира. Этот магический день приблизит победу украинцев над врагом и покончит с хаосом, который сейчас царит в мире.

О тайном значении даты 22 декабря 2022 года рассказал известный украинский нумеролог и астролог Игорь Мехеда. Прежде всего он опроверг сплетни о том, что в этот день по пророчеству Ванги должен наступить конец света. Мехеда утверждает, что конец придет только хаосу и целому ряду негативных явлений, которые сейчас происходят на всех континентах. Конечно же, все не наладится мгновенно, но на горизонте появится надежда, люди увидят реальность в совершенно ином свете и поймут, как действовать, чтобы достичь мира и порядка

Для Украины эта дата имеет особое значение. Она прольет свет на ход боевых действий и позволит понять, когда ждать победы и что делать, чтобы ее приблизить. А благодаря тому, что 22.12.2022 следует сразу за днем зимнего солнцестояния, украинцы в этот день могут также загадать желание о скорейшей победе.

Стоит отметить, что в этом году уже была одна дата, которая также включала в себя шесть двоек. Ко всему она была еще и зеркальной. Игорь Мехеда, как и ряд других астрологов, убежден, что именно дата 22.02.2022 и положила начало мировым катаклизмам. Этот день стал своего рода «зеркальными воротами», впустившими в наш мир зло и хаос. Ведь через несколько дней после 22 февраля в Украине началась война, существенно обострилась ситуация на Балканах, а в ряде других стран стали происходить катастрофические природные явления.

Однако 22 декабря 2022 года эти «адские ворота» закроются и ситуация в мире начнет возвращаться к норме. Туман рассеется, а люди снова поверят в лучшее и начнут стремиться к положительным изменениям.