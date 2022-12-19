Топ-10 самых надежных электрокаров: чем они уступают бензиновым и дизельным автомобилям

Электромобили давно стали своего рода подтверждением статуса и прогрессивности своего владельца. А когда в начале войны в Украине возникли проблемы с топливом, владельцы электрокаров вообще оказались «на коне». Ведь им была безразлична стоимость топлива и факт его наличия на заправках.

Но на самом деле с машинами на электродвигателях не все так просто. Известная американская организация Consumer Reports, занимающаяся оценкой качества самых разных пользовательских товаров, провела опрос среди владельцев электрокаров. Помимо рейтинга лучших автомобилей этого типа, компания также сформировала несколько наиболее распространенных недостатков электромобилей, которыми они уступают машинам с двигателем внутреннего сгорания.

Прежде чем перейти к недостаткам электрокаров, рассмотрим Топ-10 самых надежных транспортных средств этой категории. Первое место по оценкам владельцев заняла Kia EV6, выпущенная лишь в 2022 году. Второй стала культовая модель первопроходца в сфере электромобилей Tesla Model 3. Замыкает тройку любимец украинских автомобилистов Nissan Leaf 2-го поколения.

В десятку наиболее выносливых электромобилей также попали:

Hyundai loniq 5;

Tesla Model Y;

Ford Mustang Mach-E;

Volkswagen ID.4;

Tesla Model S;

Chevrolet Bolt;

Chevrolet Bolt EUV;

Hyundai Kona Electric.

Однако даже лучшие из лучших электрокаров по надежности существенно уступают своим бензиновым или дизельным аналогам. Хотя теоретически автомобили с электродвигателями должны иметь гораздо меньше слабых мест. Ведь они лишены систем зажигания, подачи горючего, сложных механизмов трансмиссии и выхлопной системы. То есть всех тех элементов, которые чаще всего изнашиваются и ломаются в бензиновых и дизельных автомобилях.

Однако по данным опросов электрокары «болеют» куда больше, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Чаще всего у них возникают проблемы с аккумуляторными батареями, электродвигателями, системами охлаждения и обогрева, зарядкой. Также многие владельцы электрокаров жалуются на недостатки мультимедийной системы.