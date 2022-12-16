Потужний павербанк можна зібрати самостійно

Українці стали справжніми винахідниками, через аварійні та віялові відключення електроенергії. Люди навчилися заряджати телефони від автомобільного акумулятора, під’єднувати роутер до павербанка та ще багато чого. Навіть портативний зарядний пристрій вже вміють збирати вдома.

Так, зібрати автономне джерело енергії можна власноруч. Дещо з компонентів легко знайти у себе вдома. Якщо є бажання, можна зробити дуже потужний пристрій для домашнього використання.

Деякі деталі продаються вже у зібраному стані, наприклад корпус і плата. Краще купувати такі, а не підбирати їх самостійно та конектити між собою. По-перше, це зробити складно. По-друге, може вийти за ціною дорожче. Також знадобиться елемент живлення, тобто батарея. У ній накопичується енергія, яку потім використовують для зарядки гаджетів.

Обирайте літій-іонні акумулятори типу 18650. Вони схожі на великі батарейки. Чим більше їх придбаєте, тим потужніший павербанк зможете зібрати. Сума потужностей акумуляторів буде об’ємом зарядного пристрою.

Процес збірки не вимагає багато умінь та часу, паяльник та додаткові дроти вам не знадобляться. Просто вставте у корпус акумулятори, з’єднайте усі елементи між собою і поставте заряджатися. Такий пристрій має свої переваги, він потужніший. Розряджені батарейки можна вийняти та замінити на нові у будь-який момент. Також варто зазначити, що на павербанкові, зібраному власноруч, не буде додаткових перемикачів та портів.

У будь-якому випадку ця інструкція не буде зайвою, адже на ринкові вже помітний дефіцит павербанків. Люди скуповують їх для себе, а також волонтери викупають їх для ЗСУ та передають на фронт. На жаль, є й ті, хто намагається заробити на дефіцитному товарі: купити дешевше й продати дорожче.