ООН выплачивает украинцам по 6600 грн: кто может претендовать на помощь

В Украине внутренним переселенцам и лицам, пострадавшим в результате военных действий, могут назначить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сумма пособия составляет 6600 грн и выплачивается равными долями в течение 3 месяцев. То есть лица, которым назначен этот вид выплат, будут получать по 2200 грн ежемесячно.

О возможности получить материальную помощь сообщила пресс-служба УВКБ ООН. Украинцам, претендующим на выплаты, следует обратиться в один из специализированных центров (их адреса размещены на сайте УВКБ ООН) и подать заявление.

Получить выплаты могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые приобрели такой статус с 24 февраля 2022 года и позже;

лица, пострадавшие в результате военной агрессии в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях;

граждане, которые после вынужденного переезда уже вернулись домой.

Также рассчитывать на денежную помощь от УВКБ ООН могут:

неполные семьи (имеют только отца или мать) с одним и более несовершеннолетними детьми или с людьми пожилого возраста (55 лет и более);

семьи, главами которых являются пожилые люди (старше 55 лет), с одним и более несовершеннолетним детьми;

семьи, в которых одно или более лиц имеют особые потребности (болеют хроническими болезнями, имеют группу инвалидности и т.п.);

приемные семьи с осиротевшими или отлученными от родителей детьми.

Все лица, относящиеся к вышеперечисленным категориям, должны также удовлетворять требования касательно дохода. Он должен составлять не более 5400 грн в месяц на одного члена семьи.

Напомним, что украинцы, уже получающие или получавшие ранее помощь от другого агентства ООН, не могут претендовать на выплаты от УВКБ ООН. Также лишает права на помощь факт получения выплат от других международных организаций, помогающих пострадавшим в результате военных действий украинцам. При этом государственные выплаты для ВПЛ не могут быть препятствием для получения финансовой помощи от УВКБ ООН или другой международной организации.