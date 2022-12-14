На пенсию по новым правилам: что изменится в 2023 году

В Украине со следующего 2023 года изменятся правила выхода на пенсию. В частности стать пенсионером в 60-т смогут только граждане, имеющие за плечами не менее 30 лет страхового стажа. Хотя в текущем году выйти на заслуженный отдых в таком возрасте можно было отработав официально всего лишь 29 лет.

Если стажа слишком мало

Украинцам, которым не хватило стажа для выхода на пенсию в 60-т, придется подождать еще 3 года. Для 63-летних требования к стажу значительно ниже. Нужно отработать официально всего 20 лет, и можно оформлять пенсионное удостоверение. Но если и в эту норму будущий пенсионер не вписывается, в 65-ть он сможет выйти на заслуженный отдых с 15 годами стажа. Для граждан со стажем менее 15 лет пенсия как таковая вообще не предусмотрена. Вместо этого в 65 лет они имеют право оформить себе социальную помощь.

Как докупить стаж

Немногим известно, но стаж в Украине можно также докупить. Причем не только для себя, но и для других, например мужа, жены или родителей. Стоить это будет довольно дорого. Хотя все зависит от того, сколько лет стажа не хватает для оформления пенсии.

Стоимость стажа можно рассчитать самостоятельно по формуле:

Единый страховой взнос (сейчас 1474 грн) умножается на коэффициент стоимости компенсации, а затем на количество месяцев стажа, которые нужно докупить.

Коэффициент стоимости компенсации зависит от того, на сколько лет докупается стаж:

на 1 год – коэффициент равен 2;

на 2 года – 1,8;

на 3 года – 1,6 и т.д.

Таким образом, 3 года приобретенного стажа обойдутся будущему пенсионеру в 100 тыс. грн. А если не хватает большего количества лет, сумма вообще может оказаться неподъемной. К тому же с актуальным уровнем пенсии в Украине такие расходы пенсионеру могут и не окупиться.