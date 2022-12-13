Для трех знаков зодиака конец декабря станет лучшим периодом года: кто эти счастливчики

До конца декабря трем зодиакальным знакам будет сказочно везти. Им гарантирован успех во всех начинаниях и воплощение самых заветных мечтаний. Избранникам звезд удастся получить повышение и существенно увеличить свои доходы. А некоторым даже посчастливится встретить свою любовь.

Астрологи утверждают, что декабрь 2022-го станет месяцем Овнов, Львов и Стрельцов. Они могут позволить себе рискнуть, поставив на кон все, и точно не прогадают.

Овен

У Овнов в конце года откроется второе дыхание. Энергии будет достаточно, поэтому представители знака могут сделать значительный карьерный рывок. Если они приложат достаточно усилий, то в новый год войдут уже в другом статусе, крепко стоя на ногах. Более того, у Овнов появится несколько новых источников дохода, благодаря которым они смогут сэкономить немалую сумму. Эти деньги Овны с удовольствием потратят на покупку, о которой мечтают уже не первый год. К тому же, в новогодние праздники представители знака могут познакомиться с любовью всей своей жизни.

Лев

Родившиеся под этим созвездием в декабре будут работать «до седьмого пота». И не напрасно. Все усилия Львов вернутся им с лихвой. Представители знака под Новый год получат премию, благодаря чему почувствуют себя как никогда полезными и нужными. В декабре Львы могут задуматься о создании собственного бизнеса, вдохновленного любимым хобби. А самые решительные уроженцы знака даже успеют частично воплотить свою идею. Личная жизнь тоже не разочарует. Львов ждет долгожданное знакомство, а те, кто уже в паре, начнут планировать свадьбу и рождение детей.

Стрелец

Для Стрельцов самый успешный период начнется с 21 декабря. Представители знака получат немало интересных предложений, которые откроют перед ними новые перспективы. Астрологи советуют Стрельцам не хвататься за все и сразу. Вместо этого лучше выбрать один наиболее выгодный вариант и приложить максимум усилий для его реализации. Также в декабре Стрельцам удастся поехать в предновогоднюю поездку, которая принесет им много положительных эмоций и подарит вдохновение для новых свершений.