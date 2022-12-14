Посылки от “Новой почты” теперь можно получить в магазинах

«Новая почта» сделала еще один шаг навстречу клиентам. Ведущий почтовый оператор страны увеличил список точек, где украинцы могут получить свои посылки. Благодаря сотрудничеству «Новой почты» с техноритейлером Moyo, посылки теперь можно будет забрать в торговых точках этой сети.

На сегодняшний день почтовый оператор уже успел запустить механизм выдачи посылок в 12 магазинах Moyo. Все они находятся в городе Киеве. Новые точки выдачи были должным образом оборудованы для обслуживания клиентов «Новой почты».

Однако в пресс-службе «Новой почты» предупредили, что далеко не каждую посылку можно будет забрать в магазине Moyo. На кассах торговых точек ритейлера будут выдавать только посылки, соответствующие определенным требованиям, а именно:

весом до 10 кг;

не дороже 5000 грн;

оплаченные заранее.

Следует также отметить, что получить свои посылки в магазинах ритейлера украинцы смогут даже при отсутствии электроснабжения. Ведь все торговые точки Moyo оборудованы генераторами и энергетически независимы. В сегодняшних реалиях такой уровень сервиса – незаурядное преимущество.

Также в «Новой почте» поделились планами развития сотрудничества с компанией Moyo. У почтового оператора есть амбициозный план запустить сервис выдачи посылок во всех магазинах техноритейлера. Таким образом, украинцам станет еще удобнее заказывать доставку у «Новой почты». Даже если возле их дома нет отделения почтового оператора, можно будет забрать посылку в ближайшем магазине техники Moyo.

Напомним, что компания Moyo является одним из самых крупных ритейлеров техники и электроники в Украине. В настоящее время сеть Moyo насчитывает 56 торговых точек в 29 городах с широким выбором пользовательской электроники и бытовой техники. Также у Moyo есть собственный интернет магазин, в котором можно заказать товары с доставкой в магазин или курьером по домашнему адресу.