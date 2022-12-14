Посылки от “Новой почты” теперь можно получить в магазинах
В торговых точках техноритейлера можно будет забрать лишь заранее оплаченные посылки весом до 10 кг.
«Новая почта» сделала еще один шаг навстречу клиентам. Ведущий почтовый оператор страны увеличил список точек, где украинцы могут получить свои посылки. Благодаря сотрудничеству «Новой почты» с техноритейлером Moyo, посылки теперь можно будет забрать в торговых точках этой сети.
На сегодняшний день почтовый оператор уже успел запустить механизм выдачи посылок в 12 магазинах Moyo. Все они находятся в городе Киеве. Новые точки выдачи были должным образом оборудованы для обслуживания клиентов «Новой почты».
Однако в пресс-службе «Новой почты» предупредили, что далеко не каждую посылку можно будет забрать в магазине Moyo. На кассах торговых точек ритейлера будут выдавать только посылки, соответствующие определенным требованиям, а именно:
- весом до 10 кг;
- не дороже 5000 грн;
- оплаченные заранее.
Следует также отметить, что получить свои посылки в магазинах ритейлера украинцы смогут даже при отсутствии электроснабжения. Ведь все торговые точки Moyo оборудованы генераторами и энергетически независимы. В сегодняшних реалиях такой уровень сервиса – незаурядное преимущество.
Также в «Новой почте» поделились планами развития сотрудничества с компанией Moyo. У почтового оператора есть амбициозный план запустить сервис выдачи посылок во всех магазинах техноритейлера. Таким образом, украинцам станет еще удобнее заказывать доставку у «Новой почты». Даже если возле их дома нет отделения почтового оператора, можно будет забрать посылку в ближайшем магазине техники Moyo.
Напомним, что компания Moyo является одним из самых крупных ритейлеров техники и электроники в Украине. В настоящее время сеть Moyo насчитывает 56 торговых точек в 29 городах с широким выбором пользовательской электроники и бытовой техники. Также у Moyo есть собственный интернет магазин, в котором можно заказать товары с доставкой в магазин или курьером по домашнему адресу.
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