Нацбанк нашел замену кредитным картам и наличными

Цифровая национальная валюта «е-гривна» станет для украинцев своего рода альтернативой картам Mastercard и Visa. Об этом рассказал основатель первой в Украине кириптобиржи Kuna Михаил Чобанян. Он стал одним из инициаторов создания электронной гривны, концепция которой несколько недель назад была представлена Национальным банком.

Как отметил Чобанян, сейчас большая часть расчетов и платежей производится с помощью банковских карт платежных систем Mastercard и Visa. Но сегодняшние реалии заставляют нас задуматься, что будет, если вдруг эти карты перестанут работать. Все денежные операции будут парализованы, а вместе с ними и торговля.

Спасти ситуацию может цифровая гривна. Она не заменит карты в полной мере, но станет своего рода третьим видом денег. Ведь «е-гривну» нельзя с уверенностью отнести ни к наличной, ни к безналичной валюте.

Цифровыми гривнами украинцы смогут рассчитываться за приобретенные товары и услуги, отправлять на другие счета, использовать для безналичных расчетов и т.д. Однако у «е-гривны» будет значительное преимущество перед картами. При оплате средства будут пересылаться с одного электронного кошелька на другой без комиссий. А при оплате картой с ее владельца всегда снимают минимальную сумму за обслуживание банка.

Также разработчики электронной гривны анонсируют, что ее можно будет использовать для приобретения определенных заранее типов товара. Это напоминает уже знакомую нам систему с карточками «є-Підтримка», по которой украинцы могли потратить 1000 грн на книги, лекарства, билеты на поезд и т.д.

Кроме того цифровая гривна станет еще и токеном в блокчейне, которым можно будет торговать на различных биржах, покупая другие валюты, например цифровой доллар, по более выгодному курсу.

В целом, по мнению Михаила Чобаняна, цифровая гривна является одним из элементов прогрессивного будущего Украины, которое наступит уже в ближайшие несколько лет.