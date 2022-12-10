Осталось 5 дней: в «Нафтогазе» рассказали, как платить за газ меньше

В «Нафтогазе» сообщили клиентам о возможности платить за газ меньше. Достаточно выполнить всего два несложных условия, и счет уменьшится на 1%. Что же нужно сделать потребителям, чтобы их платежки стали легче?

Обычно компания «Нафтогаз Украины» рекомендует своим клиентам платить за полученный объем «голубого топлива» до 25 числа месяца, который следует за расчетным. Но если оплатить счет за газ до 15 числа, можно неплохо сэкономить. Правда, скидку потребитель получит не на текущий, а на следующий месяц.

В пресс-службе поставщика также добавили, что для получения скидки нужно не только оплатить счет заранее, но и сделать это одним из двух способов. Первым из них является оплата за газ в личном кабинете на сайте компании my.gas.ua. Второй способ – расчет с помощью чата GASUA.

Если выполнить все вышеперечисленные условия, в следующем месяце потребитель сможет заплатить за газ на 1% меньше. А поскольку зимой на оплату этой коммунальной услуги украинцы обычно тратят по несколько тысяч гривен, такую скидку можно назвать довольно привлекательной.

В «Нафтогазе» украинцев также попросили не затягивать с оплатой счетов. Ведь в эти сложные времена, когда Украина борется за свою свободу и независимость, каждая уплаченная гривна является своего рода вкладом в победу. Своевременная оплата украинцами своих счетов помогает газопоставщику стабильно работать и бесперебойно поставлять «голубое топливо» в дома украинцев.

Напомним, что украинцы, своевременно не оплатившие счета за газ, воду или другие коммунальные услуги, не могут претендовать на субсидию. Чтобы подать заявление на помощь с оплатой коммуналки им, как ни парадоксально, придется сначала рассчитаться со своими долгами. Хотя для лиц с критически низкими доходами есть другой выход. Они могут заключить договор о реструктуризации долга и приобщить к документам на оформление субсидии.