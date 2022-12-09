Украинских водителей ждут кардинальные изменения благодаря «Дии»

Украинским водителям с 14 декабря разрешат управлять транспортным средством даже не имея при себе прав. Достаточно будет электронной версии водительского удостоверения в приложении «Дия». Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, теперь цифровые права ничем не будут уступать своему пластиковому аналогу. При оформлении водительского удостоверения можно будет заказать только его диджитал-версию без физического документа. Для внутреннего использования в пределах Украины этого будет вполне достаточно.

В то же время украинцам, которые планируют управлять транспортным средством за границей, придется дозаказать себе пластиковые права. Но сделать это можно будет и позже, когда возникнет такая потребность. Документ изготовят и вышлют владельцу по почте.

Водительские права в государственном приложении «Дия» доступны в двух языковых версиях – украинской и английской. Они имеют международную кодировку, которая сейчас используется в США, Канаде, а также странах Европейского союза.

Глава Минцифры также отметил, что считает разрешение правительства на использование исключительно цифровых прав революционным. Ведь на сегодняшний день диджитал-права считаются занонными только в трех европейских странах, а Украина стала четвертой.

Следует отметить, что легализация цифровых прав значительно упростит жизнь некоторых украинцев. В частности, речь идет о переселенцах, которые, убегая от обстрелов врага, иногда вынуждены были оставлять дома самое ценное, даже свои документы. Таким людям больше не придется восстанавливать пластиковые права, ведь можно будет пользоваться их цифровым аналогом.

Напомним, в Верховной Раде недавно заговорили о повышении цен на некоторые административные услуги Сервисных центров МВД. Соответствующий законопроект уже внесла на рассмотрение группа депутатов. Если его примут, увеличится стоимость оформления водительских прав, регистрации автомобиля и ряда других популярных услуг.