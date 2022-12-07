В чем встречать 2023 год: эксперты назвали цвета успеха, богатства и любви

Декабрь – волшебный месяц, который настраивает нас на праздничный лад и мотивирует к планированию Нового года. Принято считать, что от того, как мы проведем этот праздник, зависит весь грядущий год. Так что следует отнестись с внимательностью к каждой детали, в частности к цветовой гамме праздничной одежды для этой магической ночи.

Специалисты по фэн-шуй рассказали, в каких цветах лучше всего праздновать Новый 2023 год, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь. Так что же нравится Синему водяному кролику – официальному символу будущего года.

Розовый

Розовый цвет, как более мягкий вариант красного, наиболее желателен в новогоднем образе. Он поможет привлечь богатство и весь год провести в романтическом дурмане. Следует отметить, что розовый эксперты рекомендуют носить весь год, по крайней мере, в виде аксессуара. К примеру можно приобрести себе розовый кошелек.

Красный

Яркий красный всегда символизировал богатство и страсть. Этот цвет следует надеть из-за его невероятной энергии, которая смотивирует вас к действиям и поможет преодолеть все трудности 2023 года. Особенно рекомендуют этот цвет тем, кто мечтает в конце концов найти свою настоящую любовь.

Зеленый

Зеленый на новогоднюю вечеринку следует надеть людям, которые в будущем году хотят укрепить свое здоровье. Можно использовать этот цвет весь год в виде элемента интерьера. Причем зеленую вещь лучше разместить в юго-восточной части квартиры или дома. Также полезно будет приобрести себе украшение с зелеными камнями.

Синий

Чтобы кардинально изменить свою жизнь к лучшему мастера фэн-шуй советуют надеть на Новый год синий цвет. Это цвет интеллектуалов, мотивирующий к новым свершениям и быстрому достижению жизненных целей. В течение года в свой гардероб также следует время от времени добавлять ярко-синие детали, например галстук или брошь.