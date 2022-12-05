Топ-10 найпроблемніших позашляховиків у світі: бренд Volkswagen розчарував автовлаників

Позашляховики на світовому авторинку в останні кілька років стабільно підтримують лідерство. Деякі моделі вже стали легендарними та регулярно займають перші місця рейтингів надійності. Однак є серед когорти кросоверів і такі екземпляри, за які виробникам вартувало б посоромитися. Адже, судячи зі скарг власників, від цих машин більше проблем аніж користі.

Відоме автомобільне видання TopSpeed створило добірку найпроблемніших позашляховиків у світі. Більшість із них за критерієм надійності не дотягує навіть до 10 балів із 100.

Найгіршим кросовером за версією автовласників є новинка відомого німецького бренду Volkswagen Taos. Випущений 2022 році він вже був оцінений вкрай негативно – на 1 бал зі 100. Причина у проблемності більшості його компонентів. Зокрема у цього автомобіля постійно виникають несправності із двигуном та майже всією електронікою.

Друге місце з оцінкою 3 бали зі 100 зайняв популярний в Україні позашляховик того ж бренду Volkswagen Tiguan. Йдеться про «найсвіжішу» модель 2022 року. Серед скарг власників можна виокремити несправності бортових електроприладів, різної складності проблеми з двигуном, далека від досконалості трансмісія та система охолодження двигуна.

На третій сходинці опинився ще один німець Mercedes-Benz GLC 2022 року випуску. Йому користувачі дали оцінку 4 зі 100. Незважаючи на відносно «міцний» двигун, підвіска та трансмісія цього кросовера м’яко кажучи не вражають.

До топ-10 найменш надійних кросоверів також потрапили:

Volvo XC60 2022-го року випуску – проблеми з двигуном та електронними компонентами;

Ford Mustang Mach-E 2022-го р. в. – несправності з бортовим комп’ютером, електронікою, швидка зношуваність ременів та витік мастила;

Kia Sorento 2023-го р. в. – погана трансмісія, а в гібридній версії постійно виникають проблеми з двигуном;

Buick Encore 2014-го р. в. – слабкий двигун та система охолодження, «барахлить» електроніка;

Jeep Cherokee 2014-го р. в. – трансмісія, електроприлади та двигун;

Nissan Pathfinder 2013-го р. в. – несправності трансмісії, погана електроніка та кузов;

Hyundai Tuscon 2016-го р. в. – трансмісія, двигун та електроніка.