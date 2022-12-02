В Украине работодателей начнут наказывать за травлю своих подчиненных

Украинских работодателей начнут наказывать за унижение и травлю своих подчиненных. Согласно законопроекту №5749, окончательно принятому Верховной Радой 1 декабря, за моббинг предусмотрен штраф или наказание в виде общественных работ. Данный документ является дополнением к законопроекту №5748, принятому еще 16 ноября, который и ввел понятие моббинга. Об этом сообщила соавтор законопроекта народный депутат Юлия Гришина.

Принятый закон внесет определенные изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, к нему будут добавлены еще два вида штрафов:

за моббинг (травлю) работника – от 1700 грн до 2550 грн или выполнение общественных работ в течение 20-40 часов;

за моббинг, который совершала группа лиц, или за повторное такое правонарушение, совершенное в течение 1 года – от 3400 грн до 5100 грн штрафа или выполнение общественных работ в течение 40-60 часов.

Такие изменения к закону нардеп Юлия Гришина оценила как крайне необходимые и подчеркнула, что надеется с помощью штрафов и принудительных общественных работ полностью искоренить явление травли на работе из украинского общества. Теперь работодатели подумают дважды прежде, чем занижать своим подчиненным зарплату или каким-либо другим способом ущемлять их достоинство.

Согласно новому закону моббингом будут считаться следующие действия в отношении работников:

неравная оплата труда, имеющего одинаковую ценность, или лишение подчиненного выплат без объективной причины;

высмеивание, унижение, угрозы, клевета, неравномерное распределение рабочих задач и общей нагрузки между работниками и т.п.;

попытки изолировать работника от коллектива.

Составлять административные протоколы о травле на работе будут региональные подразделения Государственной службы Украины по вопросам труда.

Законопроект, который введет наказание за моббинг, вступит в силу после подписания спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и Президентом Украины Владимиром Зеленским. И только после этого закон будет опубликован в парламентской газете.