В Украине работодателей начнут наказывать за травлю своих подчиненных
Моббинг получит статус административного правонарушения, за которое придется заплатить штраф до 5100 грн или отработать 60 часов на общественных работах.
Украинских работодателей начнут наказывать за унижение и травлю своих подчиненных. Согласно законопроекту №5749, окончательно принятому Верховной Радой 1 декабря, за моббинг предусмотрен штраф или наказание в виде общественных работ. Данный документ является дополнением к законопроекту №5748, принятому еще 16 ноября, который и ввел понятие моббинга. Об этом сообщила соавтор законопроекта народный депутат Юлия Гришина.
Принятый закон внесет определенные изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности, к нему будут добавлены еще два вида штрафов:
- за моббинг (травлю) работника – от 1700 грн до 2550 грн или выполнение общественных работ в течение 20-40 часов;
- за моббинг, который совершала группа лиц, или за повторное такое правонарушение, совершенное в течение 1 года – от 3400 грн до 5100 грн штрафа или выполнение общественных работ в течение 40-60 часов.
Такие изменения к закону нардеп Юлия Гришина оценила как крайне необходимые и подчеркнула, что надеется с помощью штрафов и принудительных общественных работ полностью искоренить явление травли на работе из украинского общества. Теперь работодатели подумают дважды прежде, чем занижать своим подчиненным зарплату или каким-либо другим способом ущемлять их достоинство.
Согласно новому закону моббингом будут считаться следующие действия в отношении работников:
- неравная оплата труда, имеющего одинаковую ценность, или лишение подчиненного выплат без объективной причины;
- высмеивание, унижение, угрозы, клевета, неравномерное распределение рабочих задач и общей нагрузки между работниками и т.п.;
- попытки изолировать работника от коллектива.
Составлять административные протоколы о травле на работе будут региональные подразделения Государственной службы Украины по вопросам труда.
Законопроект, который введет наказание за моббинг, вступит в силу после подписания спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и Президентом Украины Владимиром Зеленским. И только после этого закон будет опубликован в парламентской газете.
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