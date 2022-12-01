Астролог предупредил о массированных ракетных обстрелах в декабре: к чему готовиться украинцам

В начале декабря Украина снова окажется в опасности из-за ракетных ударов врага. Возможны многочисленные человеческие жертвы и серьезные повреждения объектов инфраструктуры. Чтобы уберечь свою жизнь и здоровье, астролог-прогнозист Дмитрий Уранус посоветовал украинцам уехать из городов.

По словам Урануса, в декабре Луна, Меркурий и Марс образуют так называемый мутабельный тауквадрат. К тому же Луна соединится с Нептуном. Такое положение планет приведет к наращиванию военной агрессии и не только лишь. Люди будут чаще попадать в аварии, кофликтовать и страдать от депрессивных состояний.

Особенно опасной датой, по мнению эксперта, будет 5 декабря, когда Луна закроет Уран в Тельце. В этот момент негативное влияние на Украину будет максимальным. Россия еще раз ударит по нашей энергосистеме и газодобывающим предприятиям. Уранус предупреждает, что после этого энергетическая ситуация в Украине может ухудшиться. В общей сложности опасность прилетов будет сохраняться вплоть до 8 декабря.

Явление перекрытия Урана Луной в знаке Тельца ожидается в ночь с 1 на 2 декабря и 29 декабря. Эти даты также могут нести в себе ощутимую угрозу.

Вместе с тем, астролог отметил, что декабрь станет последним месяцем массированных ракетных обстрелов со стороны врага. В январе и феврале активность оккупантов значительно снизится, а весной удары крылатыми ракетами фактически прекратятся.

Однако в декабре и начале января Дмитрий Уранус советует украинцам быть особенно осторожными. В частности, стоит временно покинуть большие города, если есть такая возможность. Также нужно запастись водой, продуктами питания, павербанками и другими необходимыми вещами на случай блекаута.

Эксперт поделился и некоторой информацией о ситуации в стане врага. Он отметил, что в России в течение декабря-января будут активно проводить мобилизацию. При этом потери войск оккупанта будут ежедневно расти на десятки или даже сотни человек.