Изменится ли официальный курс гривны к концу 2022 года: Гетманцев ответил

До конца года доллар расти не будет, а официальный курс гривны останется стабильным. Такой информацией на днях поделился в интервью изданию «Українські новини» глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Чиновник отметил, что в Национальном банке Украины пока не видят никаких оснований для корректировки официального курса гривны. Платежный баланс в третьем квартале 2022 года был положительным и составил $2,2 млрд. Да и на результаты четвертого квартала у НБУ исключительно оптимистичные прогнозы. По ожиданиям регулятора платежный баланс в конце декабря составит около $1,1 млрд.

Важную роль в стабильности курса играет также регулярное поступление финансовой помощи от стран-партнеров. Причем значение имеет не только сумма, но и тип поступлений. В частности, 45% полученных в ноябре средств были переданы Украине в виде грантов, которые не придется впоследствии возвращать предоставителям. Благодаря столь щедрым денежным вливаниям из-за границы золотовалютный резерв Украины сейчас составляет более $25 млрд, обеспечивая государству надежную «подушку безопасности» и гарантируя экономическую стабильность даже в условиях войны.

Гетманцев убежден, сейчас у государства есть как минимум 3-месячная гарантия импорта. А значит, никакой угрозы для курса гривны нет и быть не может. Нардеп также отметил, что согласно законодательному мандату Национальный банк таргетирует только инфляцию, а вовсе не курс. Поэтому не пытается его ни обеспечить, ни спрогнозировать.

Следует отметить, что из-за безработицы и постоянного ожидания блекаута украинцы в последние несколько недель неохотно покупали валюту. Вместо этого они предпочитали хранить деньги в гривневой наличке. Такая тенденция в ближайшее время явно не потеряет силы, а значит, непременно повлияет на курс доллара и евро в декабре. Причем эксперты ожидают, что в результате этого влияния гривна только укрепится по отношению к основным мировым валютам.