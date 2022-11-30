Красный Крест платит украинцам по 2500 грн в месяц: кому могут назначить помощь

Международный комитет Красного Креста еще с апреля помогает украинцам, пережившим ужасы войны. Вместе с Обществом Красного Креста Украины и Минсоцполитики авторитетная международная организация проводит выплаты преимущественно для представителей льготных категорий населения. Сумма такой выплаты составляет 2500 грн, а кандидаты на получение денег выбираются на основании заявок на платформе «єДопомога» и Единой инфобазы внутренне перемещенных лиц.

Правда, сейчас выплаты от Международного комитета Красного Креста (МККК) могут получить только украинцы, которые уже подали свою заявку. Ведь из-за большого количества заявок на портале «єДопомога» (более 10 млн) их прием временно прекратили.

Решение о том, кто из претендентов получит выплаты, принимает непосредственно МККК. Приоритет предоставляется представителям наиболее уязвимых групп лиц, а именно:

инвалидам;

одиноким родителям и матерям;

малообеспеченным семьям;

пенсионерам;

внутренне перемещенным лицам.

Выбранные Красным Крестом лица в течение 1 месяца получают выплаты в размере 2500 грн. Срок предоставления финансовой помощи могут увеличить, если МККК получит дополнительное финансирование. При продлении срока оказания помощи в международной организации могут также пересмотреть критерии ее оказания. Таким образом, дольше получать выплаты будут те украинцы, которые больше всего в этом нуждаются.

Стоит отметить, что украинцы, получающие государственные выплаты для ВПЛ в размере 2 000 грн для взрослых или 3 000 грн для детей и инвалидов, могут при этом претендовать и на помощь от Международного комитета Красного Креста. В то же время получать деньги от нескольких международных организаций, например от ООН и МККК, нашим соотечественникам запрещено.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста также оказывает украинцам гуманитарную помощь, в частности предоставляет продукты питания и товары первой необходимости. Чтобы получить такую ​​помощь, граждане могут позвонить по номеру горячей линии МККК в Украине: 0 800 300 155.