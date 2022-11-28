«Самые дорогие» специалисты Украины: кому платят зарплату от $1000 в месяц

Вопреки распространенному убеждению, что в Украине невозможно получать большую зарплату, на самом деле это совсем не так. Представителям некоторых профессий удается зарабатывать даже по несколько тысяч долларов в месяц, не выезжая за границу. Кто же эти счастливчики?

В первую очередь это, конечно же, программисты. Их зарплату вообще трудно сравнивать с доходом представителей других профессий, ведь она напрямую зависит от курса доллара. Например, IT-специалист, владеющий языком программирования C++, зарабатывает в среднем 145 тыс. грн. Так что программисты – это профессия, которая по уровню прибыли просто вне конкуренции. Однако есть еще несколько специальностей, которые высоко ценят и щедро оплачивают украинские работодатели.

Согласно данным популярного сайта для поиска работы work.ua, в тройку специальностей с высокими зарплатами входят также медиабайер и геофизик. Например, медиабайер, то есть человек, занимающийся размещением рекламы на разных интернет-площадках, зарабатывает в среднем 67 тыс. грн в месяц. У геофизика доход чуть ниже – около 50 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые специальности в Украине:

программист – 145 тыс. грн;

медиабайер – 67 тыс. грн;

руководитель по информационным технологиям – 50 тыс. грн;

геофизик – 50 тыс. грн;

трейдер – 45 тыс. грн;

директор по маркетингу – 40 тыс. грн.

Таков топ профессий с высокими зарплатами по версии кадрового портала work.ua. В то же время, по рейтингу Государственного центра занятости Украины второе место по уровню зарплат после программистов занимают менеджеры по тендерным продажам. И уже за ними следуют медиабайеры. Также в когорту «самых дорогих» специалистов в государственной организации причислили зубных техников.

Следует отметить, что за последний год в Украине стали высоко ценить и представителей некоторых рабочих специальностей. Наиболее высокооплачиваемыми среди них считаются водители-дальнобойщики. Они зарабатывают в среднем 40 тыс. грн в месяц.