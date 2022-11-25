Украинцам посоветовали не пользоваться некоторыми бытовыми устройствами: последствия могут быть роковыми

Украинцев попросили на время ограничить пользование некоторыми бытовыми устройствами. Речь идет о стиральной машине, электрической духовке, микроволновке и лифте. Если есть такая возможность, лучше вообще забыть об их существовании по крайней мере на ближайшие дни.

Об этом рассказал ведущий энергоэксперт «Центра Разумкова» Максим Белявский. Он посоветовал гражданам, в чьи дома только что вернулся свет, в течение следующих трех дней не включать стиральные машинки, микроволновки, электрические духовые шкафы и не пользоваться лифтом. Ведь после последних ударов россиян энергосистема Украины все еще балансируется и в настоящее время ее желательно не перегружать.

Конечно, если включить одно из перечисленных устройств, ничего страшного не произойдет. Но без крайней необходимости делать этого не стоит. Если большое количество людей одновременно включит поглощающую много энергии технику, сеть может не выдержать и напряжение снова исчезнет. При этом от резкого отключении тока вероятно пострадают и подсоединенные к сети устройства.

Что же касается лифтов, эксперт посоветовал оборудовать их аптечками и оставить хотя бы минимальные запасы питьевой воды на случай, если в нем застрянут люди. Однако здоровым людям без медицинских противопоказаний лучше все же выбрать ступеньки. Ведь лифт поглощает огромный объем электроэнергии.

Белявский также объяснил украинцам, как подготовиться к длительному выключению света. Нужно сделать следующее:

запастись продуктами длительного хранения, например консервами, сухим печеньем, шоколадом и т.п.;

набрать из крана воду для технических нужд и приобрести несколько бутылок питьевой воды;

купить радио, чтобы всегда быть в курсе событий.

Жителям многоквартирных домов энергетический эксперт рекомендует подумать о приобретении совместного генератора. Например, можно «скинуться» деньгами с соседями по подъезду.

По словам Белявского, полный блекаут – маловероятный сценарий. В настоящее время ремонт украинских энергетических объектов идет полным ходом. В нем задействовано около 70 бригад электриков, работающих практически круглосуточно. Поэтому в ближайшее время энергосеть будет сбалансирована. Действия врага непредсказуемы и жестоки, однако украинцы выстоят как на энергетическом, так и военном фронте.