Астрологи назвали самых «дорогих» женщин: их кавалерам не позавидуешь

Красивые ухаживания мужчин нравятся всем без исключения женщинам. Однако некоторые представительницы слабого пола считают, что внимания и красивых слов недостаточно. Они обожают дорогие подарки, а иногда даже требуют их от претендентов на свое сердце.

Астрологи заметили определенную закономерность. Женщины, любящие когда на них тратят большие суммы денег, обычно являются представительницами одного из пяти знаков зодиака. Так что если финансовое положение кавалера оставляет желать лучшего, на таких девушек ему лучше даже не смотреть.

Скорпион

Родившиеся под этим созвездием женщины любят радовать себя походами в салон красоты, маникюром и другими приятными процедурами. Все эти маленькие радости по их мнению должен оплачивать мужчина. Ведь именно для него женщина-Скорпион «наводит марафет». Если же однажды кавалер откажется профинансировать ее расходы, девушка этого знака еще долго будет обвинять его в жадности.

Телец

Тельцы любят дорогие подарки и никогда не забудут того, кто на день рождения презентовал им дешевую безделушку. Представительницы этого знака уверены, что достойны всех сокровищ мира. Лучшим подарком они считают золотые украшения и никогда не выйдут за мужчину, у которого не будет на них денег.

Весы

Девушки-Весы очень утонченные. Они любят антиквариат и винтажные вещи. Человек, который засыпет представительниц знака такими изысканными подарками, непременно получит их сердце.

Лев

Львы тоже не против ценных презентов и всегда с радостью их принимают. Но конечной целью девушек этого знака является контроль над всем состоянием любимого.

Рыбы

Девушки-Рыбы в вопросе денег очень похожи на Львов. Представительницы этого знака потребуют, чтобы любимый отдал им все, что имеет. Это именно те жены, которые забирают всю зарплату своего мужа и единолично распоряжаются домашними финансами.