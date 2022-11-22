Как правильно пользоваться повербанком, чтобы он дольше прослужил и не взорвался

Повербанк за последние несколько недель стал незаменимым устройством для многих украинцев. При длительном отключении света от него можно зарядить телефон или планшет, и независимо от условий оставаться на связи. Однако у повербанка, как и у любой другой техники тоже есть свои недостатки. К примеру он может перегреться и даже взорваться. Однако таких последствий не сложно избежать. Нужно лишь четко соблюдать несколько простых правил пользования повербанком.

Не держать на солнце или в холоде

Как и ряд других электронных устройств, повербанк не любит критических температур. На холоде он может терять свои технические свойства и быстрее разряжаться. Если же оставить «банку» на подоконнике под солнечными лучами, возможно перегревание и возгорание.

Прекращать зарядку, если повербанк перегрелся

Перегрев – это едва ли не самое плохое, что может случиться с портативным зарядным устройством. Если при зарядке своего гаджета вы заметили, что температура повербанка резко повысилась, зарядку лучше прекратить. После того, как устройство остынет, можно снова подключить к нему телефон или планшет.

Беречь «банку» от механических повреждений

К взрыву повербанка может привести не только его перегрев, но и царапины на корпусе, удары или другие повреждения. Внутрь повербанка также может попасть вода, что повлечет за собой коррозию микросхем. В таком случае повербанк лучше отдать на утилизацию, ведь пользоваться им дальше будет просто опасно.

Регулярно заряжать, не дожидаясь полной разрядки

Заряжать повербанк нужно тогда, когда он еще сохраняет в себе не менее 10% энергообъема. Тогда устройство проживет дольше и в полной мере выполнит предусмотренное для него количество циклов заряда (обычно от 500 до 1000 циклов). Хотя после того, как повербанк отслужит свой век, от него все равно придется избавиться.

Следует также помнить, что повербанки со временем стареют. Так что если своей «банкой» вы не пользовались много лет, не слишком на нее рассчитывайте, а лучше приобретите новую.